Говоря о стремительном развитии информационных технологий, нельзя забывать о том, что разработка качественной информационной системы требует не только большого количества денег, но и большого количества времени. Современная конкурентная среда сократила производственные циклы настолько сильно, что на рынок все чаще и чаще выбрасываются сырые разработки, доведение до ума которых становится головной болью клиента.
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Тем, кто верит в повсеместное внедрение искусственного интеллекта уже завтра, стоило бы обратить внимание на сообщение о том, что Пентагон прервал использование новейшего приложения MyTravel, главной задачей которого было отслеживание расходов на передвижение военнослужащих и гражданских контрактников для последующей компенсации Пентагоном всех понесенных расходов.
MyTravel является типичным для наших дней облачным приложением, на разработку которого за последние четыре года американский бюджет потратил 20 миллионов долларов, в то время как общая сумма контракта на разработку и интеграцию новой системы составляла 374 миллиона долларов.
Тем не менее Пентагон принял решение вернуться к проверенной временем программе Defense Travel System, разработанной еще двадцать пять лет назад, которые западные СМИ почему-то называют «архаичной».
Следует отметить, что я большой любитель заподозрить американских военных в растрате средств, учитывая их приверженность тратить баснословные бюджеты на чепуху, но в данном конкретном случае я не могу согласиться с американскими конгрессменами, которые заподозрили в решении американского военного ведомства «коррупционную составляющую».
Вашингтон имеет более 950 военных баз по всему миру с огромным количеством контрактников, которые без конца курсируют из одной точки земного шара в другую. В дороге с людьми зачастую приключаются неожиданности, из-за чего попытки использовать «топорную» систему для оплаты их расходов просто-напросто парализует Пентагон. Конечно, едва ли подобный вариант развития событий можно считать неблагоприятным для нашей страны, но данная история может послужить прекрасным назиданием для всех «модернизаторов».