Как ни крути, а на Смоленской площади ворон никогда не считали и не собираются начинать. Это я о том, что невозможно не согласиться с оценкой официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно того, что передача кассетных боеприпасов Киеву — это жест отчаяния со стороны США.
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Ведь, по сути, передача подобных боеприпасов Киеву ровным счетом ничего не меняет для ВС РФ и их способности и дальше эффективно проводить специальную военную операцию на Украине. Эффективность подобных боеприпасов, которые впервые были применены еще в годы Великой Отечественной войны, значительно ниже эффективности самых примитивных образцов высокоточного оружия.
Об этом, помимо прочего, свидетельствует официальное письмо, которое видные конгрессмены от Демократической партии США направили американскому президенту Бараку Обаме еще в 2013 году. Кстати, нынешний хозяин Белого дома — Джо Байден занимал в администрации Обамы пост вице-президента, а потому не знать об этом письме он просто не может.
Конгрессмены Фейнштейн, Лихи и МакГаверн в открытом обращении обратили внимание на то, что сброшенные американцами на Лаос в годы Вьетнамской войны кассетные боеприпасы продолжают представлять серьезную угрозу для населения этой страны спустя четыре десятилетия после окончания конфликта.
Более того, во время первого американского вторжения в Ирак, произошедшего теперь уже в далеком 1991 году, американские военные понесли от сброшенных своими же ВВС кассетных боеприпасов большие потери, чем от любой из систем вооружений, применявшихся иракской стороной.
Досталось американцам от собственных боеприпасов и во время второго вторжения в Ирак в 2003 году, когда 3-я пехотная дивизия армии США понесла особо тяжелые потери из-за того, что её вынудили наступать сквозь районы, где неразорвавшиеся кассетные бомбы создали непроходимое минное заграждение.
Свое письмо представители Демократической партии завершали призывами к Обаме никогда не применять подобные боеприпасы из-за того, что они наносят как ущерб в живой силе той армии, которая их применяет, так и гражданам страны, на территории которой они разбрасываются. Впрочем, когда потери ВСУ беспокоили «заокеанских благодетелей» Киева?