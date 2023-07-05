Все-таки несправедливость всегда возмущает людей больше, чем что-либо другое. Если американская компания Lockheed Martin может тратить сотни миллиардов долларов на разработку и производство истребителя F-35, который во всех смыслах оказался неудачным, то почему все остальные производители вооружений должны довольствоваться производством проверенных временем образцов техники?
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Так, судя по всему, думали в Пентагоне, когда разрабатывали программу по отказу от использования небоевых легковых автомобилей на двигателе внутреннего сгорания к 2027 году и отказу от всех небоевых автомобилей с подобной силовой установкой к 2035 году. Конгресс США еще не успел утвердить эту инициативу, а американский производитель General Motors уже пообещал потратить 35 миллиардов долларов на изучение и развитие электрокаров в соответствии с нуждами американской военщины.
Учитывая тот факт, что на данный момент Пентагон использует около 170 тысяч автомобилей, джипов и грузовиков для обслуживания своих военных нужд по всему миру, американское военное ведомство заплатит астрономический ценник за закупку такого же количества электрокаров у американских автогигантов, если только те смогут подобное количество произвести.
В ситуации, когда любые закупки из Китая для обеспечения нужд американской военщины признаются в США угрозой национальной безопасности, Пентагон может очень быстро оказаться в ситуации, когда у него есть 170 тысяч шасси с готовыми к работе электродвигателями, но при этом нет батарей. С производством последних в странах коллективного Запада уже не первый год наблюдаются серьезные проблемы.
Впрочем, едва ли это остановит американский генералитет, который может неплохо заработать не только на заключении контрактов с такими компаниями, как Tesla и General Motors, но и от распродажи с молотка «отживших свое» машин и грузовиков, использующих двигатель внутреннего сгорания.
В общем, пока КНР продолжает рекордными темпами обгонять «сияющий град на холме» по темпам военного строительства, а ВСУ продолжают отчаянно нуждаться в снарядах, в США продолжают медленно и методично пилить бюджеты.