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Почему Китай станет «могильщиком» Windows с его Linux разработками
Упадок Microsoft теперь уже неотвратим.
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Большинство из тех, кто пользуется компьютером, сегодня никогда не слышали о том, что на заре эры персональных компьютеров они продавались вкупе с увесистой «книгой рецептов» впридачу, благодаря которой каждый пользователь мог самостоятельно написать именно те программы, которыми он будет пользоваться.

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Конечно, столь древних времен и я не застал, но мое детство прошло за «добиблейским» Amstrad CPC, в мечтах о том, что когда-нибудь игры начнут грузиться с аудиокассет быстрее, чем минут за сорок. Потом началась эра операционной системы DOS со всевозможными дискетами и мне эта эпоха казалась по-настоящему космической после древнего дедушки CPC.

В этом смысле Windows — это всего лишь очередная ступень компьютерной эволюции, но не более того. Хотя за баталиями сторонников Linux и Windows я наблюдаю большую часть своей жизни, аргументы обеих сторон всегда мне казались надуманными.

Linux уже сегодня является более популярной операционной системой, чем Windows, поскольку всем хорошо известный и многими любимый Android разработан на базе ядра Linux. Свои позиции на рынке персональных компьютеров Windows до сегодняшнего дня сохранял лишь за счет привычки пользователей, поддержки игр и огромных финансовых ресурсов, которые корпорация Microsoft использовала для продвижения своего продукта.

Как человек, который последний год провел на одной из отечественных дистрибутивов Linux, я могу сказать, что удобство пользователя перестало быть проблемой конкурента Windows. Все прекрасно работает «из коробки» и лишь любители поковыряться в настройках могут открыть для себя целый новый мир головной боли.

Что касается игр, то памятный всем скандал с анонсом Diablo Immortal на BlizzCon явственно продемонстрировал, что западный геймдев будет разрабатывать игры на тех платформах, которые востребованы в Азии. Для отдельных случаев и всеми любимой «золотой эры» компьютерных игр есть эмуляция.

Наконец, мы переходим к самому важному аспекту — деньгам. Когда-то Google нужна была условно бесплатная операционная система, чтобы уничтожить конкурентов на рынке мобильных ОС из-за чего на свет и появился упомянутый выше Android.

Коммунистическая партия Китая обладает такими финансовыми ресурсами, что ни Microsoft, ни Google никогда бы не и приснилось. В этом смысле недавняя презентация новой китайской ПО на базе Linux под названием OpenKylin 1.0 — это похоронная весточка для продуктов Microsoft, тем более что особой любви в народе Windows 11 так и не сыскала.

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Следует отметить, что объективные плюсы и недостатки OpenKylin 1.0 значения не имеют, поскольку оценочный размер одного только китайского рынка десктопного ПО составляет около двух миллиардов долларов, в то время как китайская операционная система еще и для использования на мобильных устройствах подходит. Со временем Пекин начнет агрессивно экспортировать свою разработку, что поставит крест на перспективах выживания Windows. В общем, я бы начинал понемногу привыкать к отечественным дистрибутивам Linux, тем более что все самые удачные находки отечественные Кулибины у китайцев так или иначе подсмотрят.

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#глобальное противостояние #операционная система #китай против сша
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