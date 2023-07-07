Осталось только детали обговорить...

Я уже не раз отмечал, что в США некоммерческие организации могут обладать большим весом, чем многие министерства и ведомства. Более того, президенты обеих политических партий в международных вопросах часто неукоснительно соблюдают «рекомендации» НКО, несмотря на непрекращающуюся и подчас ожесточенную межпартийную борьбу.

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Это я к тому, что кому-то может показаться странным, что представители некой американской НКО встречались с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время его поездки в ООН в прошлом апреле для проведения переговоров. Другое дело, что речь идет об одной из самых влиятельных подобных организаций - Council on Foreign Relations, членами которой, помимо прочих, являются вчерашние высокопоставленные дипломаты.

Как стало известно американскому телеканалу NBC, представители данной НКО во главе с Ричардом Хаасом обсуждали с Лавровым судьбу Украины и СВО, в то время как Белый дом был поставлен об этом в известность. В тот же месяц в авторитетном американском издании Foreign Affairs появилась статья, подписанная Хаасом и одним из его коллег, в которой отказ Киева от притязаний на Крым и Донбасс назывался приемлемым сценарием развития событий на Украине для Вашингтона.

Другими словами, в ходе негласных переговоров американцы согласились с воцарившимся статусом-кво на Украине, вопрос остался лишь за тем, каким статусом будут обладать те территории, которые все еще находятся под управлением Киева.

Москва согласна с превращением этих территорий в «санитарную зону», где любые западные систем вооружений будет моментально уничтожаться высокоточными ударами российского оружия. Со своей стороны, Вашингтон хотел бы превратить Украину в обнесенную колючей проволкой демилитаризованную зону, где будет сосредоточено бесчисленное количество всевозможных оружейных систем.

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Понятное дело, что Москву подобный сценарий не устраивает и она ничего Западу доказывать не собирается, поскольку у последнего заканчивается не только время, но и оружие. Так или иначе переговоры о судьбе Украины уже начались и начались они без Украины.