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Совместными действиями Россия и Саудовская Аравия подтолкнули нефтяные цены к росту
Что там наш президент обещал тем, кто нас обидит?
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В позапрошлом году авторитетное американское издание The Washington Post опубликовало весьма пространную статью о нефтяном кризисе 70-х годов в США, пытаясь хоть как-то скрасить народное негодование из-за введенных «в сияющем граде на холме» жесточайших норм самоизоляции. Общий посыл материала был таков, что если американцы думали, что прятаться дома от новой коронавирусной инфекции — это неудобно, то каково бы было их негодование, если бы они застали нефтяной кризис.

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Сердобольные журналисты предусмотрительно умолчали, что кризис был спровоцирован запретом на поставку черного золота в США, который арабские страны ввели в ответ на американскую поддержку Израиля в так называемой Войне Судного дня.

Спустя ровно пятьдесят лет арабский мир по-прежнему демонстрирует единство в вопросах нефтяной политики, в то время как его бессменным лидером является Саудовская Аравия. Последняя же благодаря усилиям российского президента Владимира Путина недавно превратилась в одного из главных союзников России, прежде всего потому, что Москва не пыталась помешать Эр-Рияду заработать хорошие деньги на продаже нефти. Напоминать же о том, что Россия является одним из ведущих производителей нефти в мире, я думаю, никому не надо.

В общем, в Вашингтоне еще в начале года смекнули, что цены на нефть нужно сбивать всеми правдами и неправдами, а иначе нового нефтяного кризиса звездно-полосатым демократизаторам не избежать.

Но не тут то было, Москва и Эр-Рияд последовательными действиями загоняют «последнего гегемона» за флажки, поочередно заявляя о добровольном снижении добычи. В последнем таком заявлении Саудовская Аравия пообещала продлить добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки на весь август, на что Москва ответила односторонним сокращением добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в последний летний месяц.

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Рынки моментально отреагировали на заявления двух крупнейших игроков ростом нефтяных котировок, но это лишь часть истории. Когда трейдеры поймут, что Москва и Эр-Рияд будут действовать сообща, пока не получат желаемого результата, рост цен на нефть на мировых рынках только ускорится.

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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