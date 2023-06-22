Когда в начале апреля этого года я высказал свое предположение о том, что Франция переходит в сферу влияния России и Китая, многие тогда восприняли это заявление с недоверием. Тем не менее, пока Соединенные Штаты пытаются сбросить Германию с пьедестала одного из высокотехнологичных локомотивов мировой экономики, а Великобритания все больше и больше попадает под влияние Индии, Париж остается во всей этой истории не у дел.
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Для амбициозного Макрона такая ситуация абсолютно недопустима, тем более что непрекращающиеся протесты в крупных французских городах ставят под угрозу не только его карьеру, но и личное благосостояние. Деваться Макрону, в общем, некуда, кроме как искать сближения с нарождающимися центрами силы, тем более что французы всегда с большим пренебрежением относились к англосаксам и затаили против Вашингтона и Лондона много обид.
Самым значимым подтверждением моих слов стало заявление Елисейского дворца о том, что Макрон надеется посетить саммит БРИКС, который должен пройти в конце лета в Южной Африке. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила о том, что решение о том, кто будет приглашен на саммит принимает президент ЮАР Сирил Рамафоса, поскольку в данный момент именно Претория председательствует в объединении.
Намек достаточно прозрачен, поскольку странам объединения не нужны «засланные казачки» на мероприятии, а потому от Франции ждут реальных шагов по присоединению к БРИКС, которые, вне всяких сомнений, будут встречены с яростью в «сияющем граде на холме».
В рамках попыток помочь французскому лидеру «определиться с приоритетами» Париж на прошлой неделе посетил наследный принц Саудовской Аравии и де-факто первое лицо в государстве Мухаммед бен Салман Аль Сауд, который обсуждал развитие двухсторонней торговли с Пятой республикой, которая и так в прошлом году выросла на 47%. Стоит отметить, что Саудовская Аравия недавно получила статус наблюдателя БРИКС.
Кроме того, в ближайшее время с Макроном собирается провести встречу президент Бразилии Лула да Силва, который, помимо обсуждения других вопросов, также может поднять тему участия Макрона в саммите БРИКС.