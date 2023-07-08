Одним из главных элементов западной модели управления обществом является его дробление на разные социальные группы, которые если затем и не стравливаются между собой, то уж точно поддерживаются в состоянии взаимного неприятия. Отсюда и появление в США всевозможных «гетто», «чайнатаунов» и прочих районов локального расселения мигрантов, хотя, казалось бы, зачем отселять мигрантов в стране, которая состоит из одних мигрантов?
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Любопытно, что на протяжении последних двадцати лет Европа предпринимала все возможные шаги, чтобы не дать ассимилироваться тем толпам мигрантов, которые завозились из разрушенных коллективным Западом стран Ближнего Востока. Старому свету нужны были свободные руки, которые могли бы позволить стареющему европейскому населению наслаждаться «неспешной старостью», но затем система начала давать сбой.
Вообще, называть то, что сегодня происходит во Франции, «беспорядками» уже не совсем корректно. Мало того, что протестующие умудрились обстрелять из РПГ один из участков французской жандармерии, они еще и умудрились уничтожить одну из самых старых библиотек во Франции, на территории которой хранилось множество древних средневековых манускриптов.
Однако французские правоохранители начали замечать, что мигрантов на улицах французских городов стало слишком много даже для переполненной приезжими Франции. Как оказалось, ближневосточная и африканская молодежь начала съезжаться в Пятую республику для поддержки своих единоверцев, пользуясь открытыми европейскими границами.
Пока представители правящей центристской партии «Республика в движении» беспомощно разводили руками, лидер правой оппозиционной партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян решил назвать вещи своими именами.
По его словам, если Франция хочет когда-нибудь положить конец все новым и новым волнам беспорядков на улицах, она должна закрыть свои границы и выйти из Шенгенской зоны. Дюпон-Эньян абсолютно верно подметил, что французские города напоминают сегодня зону боевых действий потому, что в Европе проживает слишком много неассимилировавшихся мигрантов. И теперь для всех стало очевидно, что эти мигранты могут кочевать по ЕС, уничтожая целые города в тех странах, где хотя бы ненадолго возникла социальная напряженность.