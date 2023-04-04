Здравым мыслям и идеям можно только аплодировать.

Как бы ни печально было это признавать, но всевозможные международные резолюции не ведут к отказу от использования тех видов вооружений, которые они призваны запретить. К примеру, несмотря на запрет на применение фосфорных бомб в городской застройке, Соединенные Штаты довольно активно применяли этот тип боеприпасов в Ираке.

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В этом контексте наиболее эффективный способ убедить твоего геополитического противника не нарушать взятые на себя обязательства — это сдерживающие меры. Я уже отмечал, что решение о переброске российского ядерного оружия в Беларусь оказалось чрезвычайно действенным способом приведения наших вчерашних заокеанских партнеров в чувство.

Более того, способ этот оказался настолько действенным, что западные СМИ внезапно примерили на себя роль миротворцев. Вообще, чаще всего американские журналисты далеко опережают американских политиков в своих воинственных призывах. К примеру, мы уже слышали требования «перевести западные экономики на военные рельсы», а тут крупное издание USA Today публикует признание американского военного, который бомбил кластерными бомбами Лаос в «секретной войне» 1966-1968 годов.

Вообще, Лаос — это уникальное государство в Юго-Восточной Азии, которое характеризуется крайне неудачным географическим расположением и суровым ландшафтом, из-за чего местное население едва сводит концы с концами. Однако в годы Вьетнамской войны «щедрые» американцы сбросили на Лаос рекордное количество боеприпасов. Издание Al-Jazeera посчитало, что если бы один бомбардировщик сбрасывал свою полную загрузку на Лаос каждые восемь минут на протяжении двадцати четырех часов, то ему бы понадобилось девять лет на то, чтобы сбросить столько же бомб, сколько Вашингтон обрушил на Лаос.

Стоит ли говорить, что многие из этих бомб были кластерными, из-за чего мирное население этой страны несло страшные жертвы. Теперь же американский ветеран, бомбивший Лаос, со страниц издания USA Today заявляет, что Вашингтон не должен поставлять Украине кластерные бомбы, потому что они причинят Донбассу невиданные разрушения. И с ним трудно не согласиться.

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