Американцы начинают по-другому оценивать ситуацию...

Ни у кого, я думаю, не вызывает сомнений тот факт, что визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин не увенчался успехом. Кроме шуток, похоже, Владимир Путин и Си Цзиньпин соревнуются сегодня в том, насколько далеко они посадят от себя высоких заокеанских гостей, и пока российский лидер держит в этом вопросе пальму первенства, хотя на переговорах с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии КНР Блинкен сидел на более чем почетном удалении от китайского лидера.

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Я уже отмечал, что Блинкен должен был предложить сдачу Тайваня без боя в обмен на отказ Китая от поддержки России, но Пекин никогда бы не пошел на такое соглашение, что и лишило визит американского госсекретаря всякой надежды на успех.

В общем, Вашингтону придется сдать не только Тайвань, но и Украину, и если в США есть концептуальное понимание, как объяснить американской публике проигрыш Китаю, то проигрыш России никогда в расчеты правящих американских элит не входил.

И тем не менее в контексте заявления Владимира Путина о том, что Москва может превратить территорию Украины в «санитарный кордон», американцы наконец начали сомневаться в своей способности вынудить российское руководство оккупировать всю территорию «незалежной», что позволило бы списать её со счетов.

А раз так, значит, Западу нужен кандидат на роль могильщика украинской государственности, который смог бы представить отказ от поддержки Киева в качестве решительной победы американской демократии.

И Джо Байден, который недаром недавно хвастался, что он занимается политикой очень долгое время, прекрасно это понимает. Вот он недавно и обмолвился о том, что он переживает по поводу применения российским лидером Владимиром Путиным тактического ядерного оружия, потому что эта угроза, на его взгляд, «реальна».

Постойте, постойте, а как же отстаиваемая неоконами вроде Хиллари Клинтон и Виктории Нуланд тактика «шантажирования Москвы вероятностью ядерной войны»? Так получается, что РФ ядерной конфронтации не боится, и теперь Вашингтон должен предстать в роли миротворца, который спас мир от ядерной катастрофы?

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Во всяком случае, подобный нарратив — это единственный способ для Джо Байдена не только остаться у власти, но и сохранить все «нажитое непосильным трудом».