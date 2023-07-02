Ни для кого не секрет, что странам коллективного Запада порядком надоело поддерживать Киев, тем более им не нравится это делать на фоне все новых и новых требований, которые продолжает озвучивать украинский президент Владимир Зеленский.
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Собственно говоря, а чего еще хотеть западным господам? Неподъемными «кредитами» незалежную они уже обложили, все морально устаревшее военное оборудование, которое они могли списать со складов, они списали. Более того, даже гадостей про «нехорошую Россию» сами себе они рассказали великое множество — пора и честь знать.
Пришла пора склонять Киев к переговорам с Москвой, только как это сделать, если переговоры означают конец весьма непродолжительной политической карьеры как для Зеленского, так и для его команды?
Вот международная правозащитная организация Human Rights Watch и опубликовала доклад с требованием к Киеву провести расследование того, как ВСУ применяли противопехотную мину ПФМ-1 в районе Изюма с апреля по сентябрь прошлого года.
Тут следует отметить, что советские мины «Лепесток» запрещены к применению ООН ввиду их крайне высокой эффективности не только в поражении живой силы противника, но и гражданских лиц. Применение Киевом данных боеприпасов ни для кого секретом не является, тут даже российские блогеры успели записать весьма живописный ролик об особенностях данного вида вооружений, так с чего бы Human Rights Watch волноваться об этом, тем более на фоне недавних обещаний США поставить Киеву кассетные бомбы, которые точно так же запрещено применять конвенцией ООН?
Вообще, упомянутая выше НКО крайне редко интересуется противоправными действиями прозападных государств, поскольку главными объектами её внимания являются страны вроде Мьянмы и Северной Кореи. Понятное дело, что если Human Rights Watch требует что-то от Киева, то на то есть очень веские причины. Такие как необходимость создать определенный информационный фон, который позволил бы представить Украину в качестве не слишком-то порядочного международного игрока, которого и поддерживать-то не стоит.