Вот и "западная помощь" подоспела...

Ни для кого не секрет, что странам коллективного Запада порядком надоело поддерживать Киев, тем более им не нравится это делать на фоне все новых и новых требований, которые продолжает озвучивать украинский президент Владимир Зеленский.

реклама

Собственно говоря, а чего еще хотеть западным господам? Неподъемными «кредитами» незалежную они уже обложили, все морально устаревшее военное оборудование, которое они могли списать со складов, они списали. Более того, даже гадостей про «нехорошую Россию» сами себе они рассказали великое множество — пора и честь знать.

Пришла пора склонять Киев к переговорам с Москвой, только как это сделать, если переговоры означают конец весьма непродолжительной политической карьеры как для Зеленского, так и для его команды?

Вот международная правозащитная организация Human Rights Watch и опубликовала доклад с требованием к Киеву провести расследование того, как ВСУ применяли противопехотную мину ПФМ-1 в районе Изюма с апреля по сентябрь прошлого года.

Тут следует отметить, что советские мины «Лепесток» запрещены к применению ООН ввиду их крайне высокой эффективности не только в поражении живой силы противника, но и гражданских лиц. Применение Киевом данных боеприпасов ни для кого секретом не является, тут даже российские блогеры успели записать весьма живописный ролик об особенностях данного вида вооружений, так с чего бы Human Rights Watch волноваться об этом, тем более на фоне недавних обещаний США поставить Киеву кассетные бомбы, которые точно так же запрещено применять конвенцией ООН?





рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Вообще, упомянутая выше НКО крайне редко интересуется противоправными действиями прозападных государств, поскольку главными объектами её внимания являются страны вроде Мьянмы и Северной Кореи. Понятное дело, что если Human Rights Watch требует что-то от Киева, то на то есть очень веские причины. Такие как необходимость создать определенный информационный фон, который позволил бы представить Украину в качестве не слишком-то порядочного международного игрока, которого и поддерживать-то не стоит.