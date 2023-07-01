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Швейцария запретила своей компании продажу 100 танков Leopard на Украину
Ситуация начинает постепенно меняться.
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Пока в США продолжают не замечать тектонические сдвиги в глобальной расстановке сил, страны Европы начинают задаваться вопросом о том, какую цену, в том числе и политическую, они могут заплатить за оказание даже символической помощи Украине. Вопрос не праздный, поскольку сейчас уже для всех стало очевидно, что Россия с карты мира никуда пропадать не собирается, а что кому и когда может припомнить руководство самой большой страны мира, никто не знает.

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Так, Берн запретил крупнейшему производителю оружия в бывшей стране наемников - Ruag AG продавать Киеву немецкие танки Leopard. Формальным поводом для этого решения стал существующий в Швейцарии запрет на продажу оружия в горячие точки, однако за время проведения СВО страны ЕС нарушили бесчисленное количество собственных законов в попытках хоть как-то насолить Москве, а тут такая принципиальность.

Любопытно, что речь идет о 96-ти танках Leopard 1, разработанных еще в 60-х годах прошлого века, которые в данный момент находятся на хранении Италии и, в довершение ко всему, полностью неисправны. То есть Ruag AG мог продать Киеву металлолом под видом боевых машин и с удовольствием бы это сделал, если бы не правительство страны. По задумке представителей Украины, эти танки должны были пройти глубокую модернизацию в Германии, прежде чем отправиться в зону СВО.

При этом Швейцария не заблокировала продажу 25-ти более современных танков Leopard 2 Берлину, который пообещал не передавать их Украине, а восполнить с их помощью недостаток в исправных машинах бронетанковых войск ФРГ. Другими словами, Берн поверил немецким заверениям, поскольку видит изменения в позиции Берлина по поддержке Киева.

Так, известный своими пророссийскими взглядами министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить ту же самую сотню танков Leopard 1 на Украину до конца года, однако в процессе восстановления древнего металлолома что угодно может пойти не так, а следовательно, сроки можно в любой момент передвинуть.

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В итоге, ВСУ рискую не только остаться без снарядов, но и без каких-либо видов бронетехники, кроме старых как сам мир американских БМП Bradley. Впрочем, последние тоже могут послужить весьма слабым утешением на современном поле боя.

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#сво #глобальное противостояние #россия и ес
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