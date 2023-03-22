Главное, не дойти до каменных топоров.

В глобальном противостоянии шаги сторон можно условно разделить на подготовленные и вынужденные. Последние совершаются странами лишь тогда, когда им необходимо предпринять какой-то шаг, а ничего хорошего при этом представителям политических элит в голову не приходит.

реклама

И это особенно хорошо видно на примере поставки урановых снарядов Украине со стороны Лондона, ведь кто бы меня не пытался убедить в обратном, я все равно не поверю, что этот шаг был кем-то где-то заранее спланирован. Просто страны Запада стремились оказывать беспрерывное информационное воздействие на российское общество путем поддержания негативной новостной повестки, а тут у них «новости» закончились.

Грубо говоря, все возможные санкции давно введены, все компании, которые готовы были уйти с российского рынка, уже ушли, склады оружия западных стран опустошены подчистую, а что же еще неприятного западные страны могут сделать России?

Вот вынудили МУС выдать ордер на «арест» российского лидера, ну а дальше-то что? А потому западные лидеры и хватаются за любую идею, даже если она не очень здравая. Ведь Вашингтон и Лондон критиковали собственные же правозащитники за использование снарядов из обедненного урана в Ираке, зачем же снова ворошить осиное гнездо?

Вопрос: а что Вашингтон будет пытаться делать дальше? И ответ на него, судя по всему, первым пришел в голову швейцарцам: заставлять те западные страны, у которых еще осталось старое оружие на складах, передавать его Украине. Именно по этой причине, как мне кажется, в середине этого месяца Берн принял решение о немедленной утилизации 60 абсолютно исправных зенитных ракетных комплексов британского производства Rapier, которые внезапно сняли с боевого дежурства.

Согласно сообщениям СМИ, старые образцы вооружений в горной стране, где каждый второй — резервист, утилизируются в последнюю очередь, но комплексы Rapier пустили под нож как можно скорее, в нарушение всех традиций.

Судя по всему, мы вступаем в эпоху, когда с запасами старого оружия будут происходить необъяснимые вещи в тех западных странах, которые не готовы напрочь портить свои отношения с Москвой, в то время как более смелые государства вроде Швейцарии будут спешно снимать старые системы с вооружения и моментально их утилизировать.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В конечном итоге может дойти до того, что в районе Артемовска объявятся западные наемники, вооруженные кремниевыми ружьями времен противостояния Севера и Юга. Конечно, это шутка, но не стоит забывать, что в каждой шутке есть доля шутки.