Количество супердержав стремительно растет.

Старая как сам мир пословица говорит нам о том, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Любопытно, что в вопросе военных приготовлений США эта аксиома дала сегодня осечку, потому что американские военные стратеги убедили себя в том, что подобно армии Третьего рейха они изобретут принципиально новый способ ведения войны, в котором «сетевые» системы управления будут играть ключевую роль. На деле же оказалось, что страны Запада даже не озаботились тем, чтобы запасти достаточное количество артиллерийских снарядов к началу СВО, которую они сами и спровоцировали.

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Тем не менее геополитические стратеги на Западе всякий раз пытаются влезть в потасовку со своим вчерашним геополитическим противником, всякий раз не замечая возникновение нового. Так, вопреки всем обещаниям, с момента окончания холодной войны Вашингтон и его союзники были поглощены попытками окружить и расчленить нашу страну, которая несколько десятилетий не представляла никакой угрозы для коллективного Запада.

В процессе увлекательного коллекционирования новых стран-членов НАТО Вашингтон проспал не только стремительный взлет Китая, но и подготовку Пекином глобальной инфраструктурной инициативы «Пояс и путь», подразумевающей строительство транспортных узлов в самых отдаленных уголках света. Сегодня в этой инициативе участвуют почти полторы сотни стран по всему миру, что уже превратило Поднебесную в ведущего геополитического игрока, с которым США ничего сделать не могут.

Но пока западные СМИ посыпают голову пеплом, глядя на все новые и новые геополитические успехи КНР, наиболее прозорливые аналитики уже сегодня указывают на то, что Нью-Дели стремительно превращается в геополитического игрока, который по своему влиянию уже сейчас не уступает России, а завтра может догнать и КНР. Произошло это, прежде всего, потому, что страны Запада были так увлечены противостоянием с нашей страной, что буквально-таки подарили Индии возможность стать одним из ведущих производителей нефтепродуктов в мире, путем введения так называемого потолка цен на российскую нефть в конце прошлого года и потолка цен на отечественные нефтепродукты в начале нынешнего.

Впрочем, все это уже история, в то время как сегодня Индия стремительно вытесняет США с Ближнего Востока. Нью-Дели продолжает развивать отношения с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном, которые являются ведущими производителями черного золота в регионе, не менее быстрыми темпами идет развитие двухсторонних связей с Израилем.

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Последний является достаточно заметным игроком на рынке вооружений, который нужен Индии для того, чтобы сбивать цены на российское и американское оружие, которое Страна специй закупает в рекордных объемах. Кроме того, методичное подталкивание Тель-Авива к урегулированию палестино-израильского конфликта, которым Индия занимается рука об руку с Китаем, рано или поздно приведет к прекращению данного противостояния, что, в свою очередь, лишит возможности оказывать какое-либо влияние в регионе. Другими словами, исход СВО играет важную роль для России, но не имеет никакого значения для США, которые стремительно теряют влияние в мире, увязнув в попытках свети счеты со своим давним геополитическим противником.