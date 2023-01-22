Коллективный Запад стремительно разваливается, хотя лицо все еще пытается держать.

История уже не раз продемонстрировала, что с немцами можно делать что угодно, вот только смеяться над ними нельзя. Впрочем, есть люди, которые чихали на историю с высокой скалы, потому что люди эти - американцы. В Вашингтоне до сих пор не знают, как США «проспали» Исламскую революцию в Иране 1978 года, хотя страна уже была у США «в кармане», нужно было лишь учесть некоторые национальные особенности.

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То же самое происходит и сегодня. Как только у США получилось принудить Москву к началу проведения СВО, за океаном начали раздаваться приглушенные бахающие звуки, сигнализирующие об открытии большого количества бутылок с шампанским. Честно признаться, год назад я даже устал читать все эти заголовки про то, что контакты Москвы и Берлина теперь разорваны навсегда, тем более что в политике ничего «навсегда» не бывает.

И что бы вы думали? В самый разгар СВО, накануне прилета Министра обороны США на авиабазу Рамштайн, в правительстве Германии оказался поруган самый важный принцип — принцип гендерного равенства! Вместо очередной американской подстилки вроде госпожи Урсулы фон дер Ляйен, немцы назначают расчетливого управленца, который, к тому же, еще и носит гордое прозвище «путинферштеера», то есть человека, понимающего Путина (а значит, и симпатизирующего ему).

Пусть представительницы прекрасной половины человечества тут на меня не обижаются, в Германии огромное количество толковых тружениц на политической ниве, чего стоит одна только фрау Меркель, которая так с американцами тянула резину, что любая прожженная столичная «динамщица» умерла бы от зависти. Просто умные женщины-политики на пост министра обороны такой страны, как Германия, не пойдут. Как говорил один известный отечественный политик, «это вам не это, тут понимать надо».

Я уже рассуждал о том, что ни американские Абрамсы, ни уж тем более немецкие Леопарды до некогда братской России страны не доедут. Я, правда, достаточно плохо себе представляю, в каком виде на Украину могут прибыть британские тихоходы на гусеницах, поскольку моя вера в силу британского оружия пошатнулась лет так шесть назад, когда я прочитал про неправильно построенный крейсер Владычицы морей, в обшивке которого решено было проделать отверстия и повесить грибные винты по бокам, что бы он хоть как-то плавал. Нет, не ходил, а именно плавал.

Так вот, Писториус уже прозрачно объяснил Остину, что никаких танков ФРГ никуда поставлять не будет. Но это только часть беды, потому что Берлин никому не позволит использовать поляков в попытках заставить немцев поставить оружие украинцам, воюющим с русскими! Да до подобной геополитической конструкции могли додуматься только американцы, которые не делают между странами никаких различий! Это даже звучит как-то бредово. Да немцы Польшу даже за страну не считают, а быть марионетками в их с американцами игре?

В общем, с приходом Бориса Писториуса на пост министра обороны ФРГ Бундесвер реально начнет отстраивать свои вооруженные силы, потому что теперь уже ясно, что глобальное противостояние Вашингтон проиграл и Берлину скоро придется отбиваться не от Москвы, а от толпы «беспредельщиков», которые пожалуют в Старый свет сводить старые счеты.

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А значит, о влиянии Вашингтона, об Украине, об Олафе Шольце — обо всем этом уже скоро можно будет забыть. Так что там Клаус-Дитер Маубах говорил о восстановлении Северных потоков?