По мере того как Вашингтон постепенно переключает свое внимание с событий на Украине на будущее сражение за Тайвань, американские политтехнологи все более отчетливо осознают, что у них далеко не все готово для противостояния с Пекином.
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Мало того, что у США нет союзников в регионе, которые готовы были бы сыграть ту роль, которую Украина сыграла в принуждении Москвы к военному противостоянию, так и предлог для этого противостояния у Вашингтона отсутствует.
Ведь это до начала СВО кто-то мог утверждать, что звездно-полосатый гегемон даст команду и все страны мира послушно будут выполнять его волю, а сегодня уже даже школьнику известно, что у России есть много друзей, которые оказались готовы помочь ей в трудный момент. В общем, втягиваться в вооруженное противостояние с «главной фабрикой мира» без уважительной причины Вашингтону как-то не с руки.
Только где же эту уважительную причину взять? Вот и придумали где-то в высоких кабинетах «сияющего града на холме» отправить Береговую охрану США в Южно-Китайское море для «обеспечения свободы судоходства».
Понятное дело, что этот жест сродни отправке российских таможенников в Австралию под эгидой борьбы с контрабандой кенгуру. Но я сильно сомневаюсь, что какая-то страна согласится встать на позиции США в их споре с Поднебесной только лишь из-за того, что американская береговая охрана поймает какого-нибудь китайского рыбака за ловлей охраняемых видов рыбы за десять тысяч километров от американских территориальных вод.
Американская внешняя политика всегда отличалась чрезвычайно методичным подходом к достижению своих целей, при том что средства всякий раз менялись в зависимости от изменения ситуации. Сегодняшние же элиты в США взяли тот же методичный подход и занялись тем, что у нас в стране принято называть совершением насильственных действий с совой и глобусом.
Следует отметить, что американская береговая охрана находится в подчинении ВМФ США, поэтому любые столкновения между её представителями и бойцами Народно-освободительной армии Китая будут приравниваться к конфликту двух супердержав, поэтому и здесь Вашингтон ничего не выигрывает.