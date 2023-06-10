Главное - имитация бурной деятельности.

Как ни крути, а представителям нынешней политической верхушки США не позавидуешь. По сути, вместо участия в реальном обсуждении острых международных вопросов, они колесят по миру ради сохранения видимости той важной роли, которую «последний гегемон» якобы играет на международной арене.

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Взять хотя бы ту же Саудовскую Аравию, которую недавно почтил своим визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Визит Блинкена стал третьим визитом крупной американской политической фигуры в Эр-Рияд с начала года, поскольку до него «на беседу» с саудовскими принцами летали директор ЦРУ Вильям Бёрнс и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом на выходе стороны не достигли никаких договоренностей.

Об отношении Блинкена к поездкам в Саудовскую Аравию можно судить по его заявлению, что он всегда подымает тему сексуальных меньшинств в разговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Хвастаться чем-то подобным, когда Эр-Рияд является одной из ведущих держав на Ближнем Востоке и хранителем главных мусульманских святынь, может только человек, который не сильно заинтересован в положительном исходе своих начинаний.

Полные взаимной неприязни, американо-саудовские отношения всегда строились по принципу «нефть в обмен на безопасность», но в способность США обеспечить кому-то безопасность в Эр-Рияде уже никто давно не верит, что же касается нефти, то саудиты получают рекордные доходы от её продажи благодаря своей близкой дружбе с Москвой.

Что еще можно добавить в это уравнение? По сути, Блинкен мог только угрожать саудитам, которые накануне его приезда намеренно заявили о дальнейшем снижении объемов добычи, а в день прибытия госсекретаря в Эр-Рияд открыли там иранское посольство! Стоит ли после этого говорить, насколько саудовские принцы боятся сегодня американских угроз?

По сути, единственная причина, по которой Блинкен мог отправиться с визитом на Аравийский полуостров — это внешняя атрибутика, призванная показать американской публике, что США по-прежнему является «важнейшим международным игроком». Однако, учитывая рекордно низкий уровень доверия американцев к своим СМИ, даже этот предлог для поездки сложно назвать рациональным.

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По сути, Блинкен и сам бы не мог найти ответ на вопрос о том, зачем ему понадобилось ехать в Эр-Рияд, и это лучше, чем что либо другое, свидетельствует о глубоком кризисе в американском политикуме.