Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Саудовская Аравия инвестировала 5,6 миллиарда долларов в китайские электромобили
Сейчас зазвучат крики о "еще одной стране-бензоколонке".
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Стоило госсекретарю США Энтони Блинкену бесславно покинуть Эр-Рияд, не записав себе в актив ни одного сколько-нибудь значимого соглашения по результатам переговоров с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Салманом, как саудовская элита снова «принялась за старое».

реклама

Уже теперь не вызывает сомнений, что Эр-Рияд планирует перейти из числа друзей БРИКС в полноценные члены данной международной организации, которая уже теперь открыто бросает вызов так называемому коллективному Западу во главе с США, пока последние пытаются помешать построению многополярного мира.

Да, страсти на международной арене кипят нешуточные, учитывая количество встреч и переговоров, которые представители нарождающегося многополярного мира ведут в попытках выстроить новую систему международных отношений.

Саудовская Аравия принимает во всех этих процессах самое живое участие, потому что претендует на звание ключевого центра силы. Особенно хорошо это стало заметно по результатам первого дня арабо-китайского экономического форума в Эр-Рияде, где было подписано инвестиционных соглашений на общую сумму в 10 миллиардов долларов.

При этом главный куш сорвала китайская автокомпания Human Horizons, в которую саудовские принцы вложили 5,6 миллиардов долларов для получения всего цикла производства премиальных электромобилей, начиная с разработки и производства, заканчивая сетью продаж.

Стоит ли говорить, что подобные инвестиции ставят под угрозу американское лидерство в сфере разработки электроавтомобилей, поскольку Вашингтон надеялся с помощью государственных субсидий обойти европейских конкурентов на повороте, добившись тем самым частичной реиндустриализации хотя бы части своих городов, которые давно уже превратились в пристанище официантов и клерков.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Однако страны коллективного Запада так и не смогли решить проблему производства батарей в сколько-нибудь товарном количестве, питающих их чудо-машины, что означает их полную зависимость от воли Китая. Вопрос только в том, кому Поднебесная отдаст предпочтение. Недаром давняя советская мудрость гласит: «кто девушку ужинает, тот её и танцует».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #ближний восток #зеленый переход
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британский налог на сверхдоходы бурильщиков выявил главную проблему «зеленого перехода»
В США при непонятных обстоятельствах обрушился пролет крупной федеральной трассы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
50
Буданов опубликовал интригующее видео с подписью "Продолжение следует"
17
В Украине обозначили иранские дроны Shahed одной из главных проблем для украинского ПВО
4
Западная пресса вспомнила про колоссальные российские укрепления, которые могут стать для ВСУ непреодолимым препятствием
8
Пригожин отказал в подписании контракта с Минобороны бойцами ЧВК «Вагнер»
12
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
39
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
12
Telegraph: Россия возвела мощнейшую линию обороны на юге в ожидании контрнаступления ВСУ
8
В Польше разворовали вагоны поезда, перевозящего оружие НАТО для Украины
3
«Ростелеком» потратит 1,02 млрд руб. на создание программного сервиса «Яга» — российского аналога Jira и Confluence
15
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
13
Интел меняет упаковку процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS
+
Интенсивность боёв в Запорожье нарастает несмотря на слухи о выводе потрепанных ОМБР
4
Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
12
GlobalFoundries удалось войти в тройку крупнейших контрактных производителей чипов
1
Politico: Китай с 2019 года следил за США с кубинской военной базы
+
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
9
Украинское командование по достоинству оценило российскую оборону в Запорожской области
6
Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите
1
Segway будет производить самокаты с автопилотом
+

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
55
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
17
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
8
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
7
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
+
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
2
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+
География Буддизма
9

Сейчас обсуждают

хахахер
05:56
до середины июля только время у украины есть
Макрон: Контрнаступление будет идти от нескольких недель до месяцев, а затем - переговоры
Razg0n
05:55
Согласно закону сохранения энергии, происходит преобразование материи. Так что этот доп. оборот денег - лишняя прослойка для ускорения выжимки рабочей энергии из населения для увеличения объема и скор...
ЦБ: долги россиян выросли на 527 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом
overclockers
05:46
Ну назвали бы "Ze" тогда уж
Новая карта RTX 4090 от Gigabyte имеет скрытый разъем питания для понижения рисков перегиба кабеля
Fizik56
05:24
И Прибалтику.
Германия отказывается подтверждать потери танков Leopard 2 Украиной
Eisbrecher
05:18
Дали вырезку. "Киев за 3 дня" заявлял "председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли". Согласно приведенной вырезке. Ваш ход.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Aaa
05:12
Абит?? Видяху Матрокс еще ну или 3dfx Косые флопы
Доступная матплата Abit AB-B760ITX в форм-факторе Mini-ITX с сокетом LGA 1700 появилась в продаже
Aaa
05:09
Кадаффи предыдущий реформатор ООН был?
The Washington Post: Администрация Байдена готовит реформу ООН
Aaa
05:08
а они и не против
В Госдуме пригрозили отправить домой добровольцев, отказавшихся подписывать контракт с Минобороны
Aaa
05:08
ну новости надо из чего то генерить... вот делят шкуру леопарда
Германия отказывается подтверждать потери танков Leopard 2 Украиной
Aaa
05:07
потому что это не украинцы потеряли а русские сломали
Германия отказывается подтверждать потери танков Leopard 2 Украиной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем