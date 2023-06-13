Сейчас зазвучат крики о "еще одной стране-бензоколонке".

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Стоило госсекретарю США Энтони Блинкену бесславно покинуть Эр-Рияд, не записав себе в актив ни одного сколько-нибудь значимого соглашения по результатам переговоров с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Салманом, как саудовская элита снова «принялась за старое».

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Уже теперь не вызывает сомнений, что Эр-Рияд планирует перейти из числа друзей БРИКС в полноценные члены данной международной организации, которая уже теперь открыто бросает вызов так называемому коллективному Западу во главе с США, пока последние пытаются помешать построению многополярного мира.

Да, страсти на международной арене кипят нешуточные, учитывая количество встреч и переговоров, которые представители нарождающегося многополярного мира ведут в попытках выстроить новую систему международных отношений.

Саудовская Аравия принимает во всех этих процессах самое живое участие, потому что претендует на звание ключевого центра силы. Особенно хорошо это стало заметно по результатам первого дня арабо-китайского экономического форума в Эр-Рияде, где было подписано инвестиционных соглашений на общую сумму в 10 миллиардов долларов.

При этом главный куш сорвала китайская автокомпания Human Horizons, в которую саудовские принцы вложили 5,6 миллиардов долларов для получения всего цикла производства премиальных электромобилей, начиная с разработки и производства, заканчивая сетью продаж.

Стоит ли говорить, что подобные инвестиции ставят под угрозу американское лидерство в сфере разработки электроавтомобилей, поскольку Вашингтон надеялся с помощью государственных субсидий обойти европейских конкурентов на повороте, добившись тем самым частичной реиндустриализации хотя бы части своих городов, которые давно уже превратились в пристанище официантов и клерков.

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Однако страны коллективного Запада так и не смогли решить проблему производства батарей в сколько-нибудь товарном количестве, питающих их чудо-машины, что означает их полную зависимость от воли Китая. Вопрос только в том, кому Поднебесная отдаст предпочтение. Недаром давняя советская мудрость гласит: «кто девушку ужинает, тот её и танцует».