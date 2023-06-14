Когда в США вводили подоходный налог, министр финансов Генри Моргентау задавался вопросом, что правительство будет делать, если американцы откажутся его платить. В его воображении не очень хорошо укладывалось, как американские власти должны будут пытаться арестовать хотя бы пару миллионов человек.
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Сегодня ситуация на международной арене складывается в чем-то схожая, поскольку Вашингтон требует от все большего и большего количества стран мира отказаться от дружбы с Россией. Никаких юридических оснований эти требования под собой не имеют, поскольку нормы международного права строго запрещают введение каких-либо торговых ограничений без решения Совета безопасности ООН, постоянными членами которого являются Россия и Китай. Проще говоря, все, что мы привыкли называть санкциями, таковыми считаться не может.
В итоге все сводится к требованиям перестать дружить с Москвой, потому что она «плохая», а еще потому, что эта дружба «вредит национальным интересам США».
Если вы считаете, что приведенная выше аргументация о необходимости отказа от дружбы с РФ — это мои личные домыслы, то я спешу вас заверить, что именно эти мысли были изложены в письме к госсекретарю США Энтони Блинкену и советнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану, которое составила группа американских конгрессменов, в которую входили члены комитета по международным отношениям.
Понятное дело, что конгрессмены не от Блинкена и не от Салливана требовали перестать дружить с Москвой. Задача этих государственных мужей - принудить Преторию к отказу от сотрудничества с Россией. А Блинкену, между прочим, перед представителями этого комитета потом еще нужно будет отчитываться, а там его непременно спросят, почему он не выполняет «ценные рекомендации».
В общем, как я и предполагал, южноафриканским властям не стоило даже пытаться как-то утихомирить американских ястребов, потому что они так или иначе будут пытаться «наказать» ЮАР за участие в БРИКС.
В упомянутом выше письме требуется отменить действие специальных преференций по доступу на рынки США для южноафриканского бизнеса, который предоставляет американский законопроект AGOA. В прошлом году Вашингтон уже исключил Эфиопию, Мали и Гвинею из списка стран, на которые распространяются положения этого закона. Как видно, с Москвой они дружить не перестали. Ну а дальше-то что?