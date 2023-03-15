Есть люди, угрожать которым просто не стоит.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В своем недавнем интервью изданию Energy Intelligence саудовский министр энергетики Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд решительно выступает против каких-либо попыток искусственно ограничить цену на нефть, включая так называемый «потолок цен», а также попытку американских законодателей подорвать основы формата OPEC+ путем принятия законопроекта Nopec.

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Саудовский принц не только пообещал, что Эр-Рияд не будет поставлять свою нефть тем государствам, которые пытаются ограничить на неё цены, но и заверил представителей издания Energy Intelligence в том, что Саудовская Аравия немедленно начнет снижение добычи нефти в случае подобных недружественных действий.

Более того, саудовский министр энергетики выразил свою уверенность, что другие страны последуют примеру Саудовской Аравии. По его словам потенциальный рост спроса на «черное золото» значительно превышает способность производителей нефти и дальше удовлетворять потребности потребителей. В этом контексте индустрии необходима стабильность и предсказуемость, а не попытки искусственно ограничить цены на энергоносители.

Очевидно, что пример России с отказом от продажи нефти тем странам, которые ввели потолок цен на российские энергоносители, получил высокую оценку среди стран OPEC. Учитывая тот факт, что Саудовская Аравия смогла добиться рекордных доходов от продажи «черного золота» в прошлом году благодаря сотрудничеству с Россией, я бы не сильно удивился, если бы Эр-Рияд отказался от продажи нефти еще и тем странам, которые ввели потолок цен на российские энергоносители, но пока у Москвы дела идут хорошо, а потому подобные радикальные меры, судя по всему, не требуются.

В целом же выступление Абдул-Азиза ибн Салман Аль Сауда свидетельствует о росте солидарности среди производителей нефти, которые не хотят и, судя по всему, не будут мириться с попытками стран коллективного Запада «поживиться за чужой счет».

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Оно и понятно, времена, когда кто-то втыкал палку в землю у себя на заднем дворе, а оттуда начинала фонтаном бить нефть, далеко позади. С каждым годом разведка и добыча нефти требуют все больше и больше вложений, а тут к тебе приходят и говорят, что твои попытки заработать на добыче нефти — это неправильно, потому что они противоречат «демократическим» идеалам.