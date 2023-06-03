Не даром в народе говорят, что старый конь борозды не испортит.

Интернет сегодня буквально-таки пестрит догадками относительно того, зачем бессменный президент Эритреи Исайяс Афеворки приезжал в Москву и встречался с главой нашего государства. Мол, речь идет о маленьком бедном африканском государстве, а тут встреча на таком уровне!

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Ну, если разобраться, то в международных отношениях важен не столько размер и мощь той или иной страны, сколько то уважение, которым её лидер пользуется на международной арене. А между тем Афеворки сначала тридцать лет был видным участником освободительного движения Эритреи, которая пыталась избавиться от власти Эфиопии над своей территорией, а затем еще тридцать лет руководил независимым государством Эритрея, обложенным западными санкциями со всех сторон. В этом смысле встреча Афеворки и Путина — это встреча «равных».

Кстати, стенограмма «публичной части» встречи, опубликованная на сайте российского президента, демонстрирует крайне уважительный тон общения двух лидеров. Только вот зачем к нам ветеран народно-освободительного движения пожаловал, неужто он не удовлетворился формальным поздравлением по случаю тридцатилетия независимости своей страны?

Кто-то высказывает предположения о том, что Москва жаждет заполучить новый курорт для российских туристов, кто-то утверждает, что речь идет о строительстве новой военно-морской базы, но дело тут, судя по всему, в другом.

Касательно туристов, мало кто из наших туристов отважится вот так взять и отправиться отдыхать в Африку, хотя едва ли какая часть света может сравниться с Черным континентом по живописности. Что касается морских баз, то Саудовская Аравия является куда более вероятным кандидатом, тем более что без разрешения Эр-Рияда едва ли Афеворки отважился бы ехать в Москву.

Если вернуться к упомянутой выше стенограмме встречи, то мы увидим весьма смелые заявления Афеворки относительно того, что проводимая коллективным Западом «политика сдерживания» может и должна считаться объявлением войны, а с начала девяностых годов ни одно другое государство мира не подвергалось такому давлению со стороны стран-членов НАТО, как Российская Федерация. В этом смысле именно она, а не Китай, должна стать краеугольным камнем нового многополярного мира, который позволит «обеспечить переход мирового порядка в новую цивилизованную стадию». Другими словами, лидеры развивающихся стран мира ждут от Москвы защиты, появления той самой «преторианской стражи», о которой говорил Пригожин.

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А чего же ждет Москва от Асмэры? Так и тут все довольно прозрачно, тем более что Путин на встрече с Афеворки упомянул грядущий саммит Россия-Африка, на который президент Эритреи, конечно же, приглашен. Понятное дело, что находящийся в политике без малого шестьдесят лет тяжеловес будет задавать тон всему саммиту, вне зависимости от того, какое место по объемам ВВП Эритрея занимает среди стран Африки. В этом смысле российский лидер «взялся за старое» в своем стремлении «завербовать» себе сторонников заранее.