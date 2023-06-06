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Как Министерство обороны РФ поймало Киев на разговорах про контрнаступление
Неделю нужно начинать с добрых вестей.
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Одной из главных ошибок американцев после развала Варшавского блока стало предположение о том, что США смогут делать то, что будет недозволенно другим государствам. Однако в мире геополитики принцип взаимности нельзя просто так взять и отменить росчерком пера.

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В общем, все, что «последний гегемон» делал на геополитической сцене, очень скоро начинали делать и другие игроки, хотя и в других масштабах. Вот и Киев так долго говорил про скорое наступление, что совсем позабыл о том, что говорить о нем может и российская сторона.

Логика данного процесса хорошо понятна. Исчерпав все выделенные ему средства, Пентагон заявил о том, что он «все необходимое для проведения контрнаступления» Киеву поставил, а если уже у ВСУ там в ходе боев что-то не получилось, так пусть украинцы сами на себя пеняют, звездно-полосатые демократизаторы, мол, и так выше головы прыгнули.

Со своей стороны Киев хорошо ощущает желание своих заокеанских «благодетелей» заняться проблемами Тайваня, тем более что украинский народ эти сэры и пэры уже успели и так изрядно обременить долгами. В этом смысле руководство ВСУ попыталось катнуть пробный шар, чтобы в случае крупного успеха заявить о «состоявшемся контрнаступлении», которое должно было стать поводом продолжить поставки военной техники Украине.

И так бы они и играли в гляделки, если бы в начале недели ни свет ни заря Министерство обороны РФ громогласно не заявило о «крупномасштабном наступлении» ВСУ, которое уже к обеду того же дня было ликвидировано, а «противник был отброшен на исходные позиции».

По сообщениям различных источников, в «наступлении» принимало участие до тридцати немецких танков Leopard, что в масштабах СВО, в ходе которой было уничтожено несколько тысяч единиц украинской бронетехники, особо масштабно не выглядит.

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Впрочем, своей цели российское военное ведомство добилось, потому что в Киеве теперь лихорадочно пытаются понять, что им говорить по поводу «контрнаступления», в то время как дяде Сэму этого будет достаточно, чтобы поскорее умыть руки и пойти заниматься другими делами. Тем более что проблем у него хватает с избытком.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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