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О возможных последствиях поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном на примере Ирака
Тот случай, когда можно только руками развести.
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Если с момента ухода с поста президента Российской Федерации нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал известен весьма резкими высказываниями в сторону Запада, то его непосредственный начальник Николай Патрушев всегда отличался сдержанностью в своих заявлениях.

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Это я к тому, что на месте европейцев я бы отнесся весьма серьезно к словам секретаря Совета безопасности Российской Федерации, который недавно заявил, что радиоактивное облако, образовавшееся в результате уничтожения поставленных Лондоном на Украину урановых снарядов, движется в сторону Европы.

Это заявление заслуживает внимания хотя бы потому, что опубликованное в 2012 году исследование Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета выявило, что после того, как в 2004 году морская пехота использовала снаряды с обедненным ураном для штурма иракского города Эль-Фаллуджа, проживающие в городе и его окрестностях женщины начали в два раза чаще испытывать трудности с вынашиванием детей.

Более того, больше половины всех детей, которые были рождены в Эль-Фаллудже с 2007 по 2010 год, имели пороки той или иной степени тяжести. Проще говоря, даже случаи выборочного применения подобных боеприпасов ведут к тяжелым последствиям, которые продолжают преследовать мирное население спустя много лет после того, как морская пехота США решила отомстить населению мирного города за убийство четырех бойцов ЧВК Blackwater.

Более того, многие арабские СМИ до сих пор называют Эль-Фаллуджу «загрязненным городом», совсем позабыв его прошлое неофициальное название - «город мечетей».

Сейчас сложно говорить о том, о радиационном заражении какой части украинской территории идет речь, однако можно не сомневаться, что даже после окончания СВО последствия завоза в зону боевых действий британских урановых снарядов будут ощущаться еще долго.

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Чем руководствовался Лондон в своих расчетах понять достаточно просто. Во-первых, утилизация подобных боеприпасов — это весь дорогостоящее предприятие, а тут Министерство обороны Великобритании смогло на них еще и заработать, продав опасные боеприпасы ВСУ по какому-нибудь астрономическому ценнику. Во-вторых, англосаксы не делают различий между славянами, разумно полагая, что рано или поздно славянские земли вернутся в сферу влияния Москвы. И тогда уже ей придется расхлебывать как демографические проблемы, так и проблемы детей, ставших на всю жизнь инвалидами из-за неуемной жадности британских и украинских чиновников.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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