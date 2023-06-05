Вот прямо так взял и заявил...

Вне всяких сомнений, международный форум по международной безопасности «Диалог Шангри-Ла», который с начала двухтысячных годов проводится лондонским Международным институтом стратегических исследований в Сингапуре, был и остается одной из главных геополитических «тусовок» лета и всего года. Во всяком случае, побывавшие хотя бы раз на этом мероприятии сотрудники РАН потом взахлеб рассказывают о нем годами.

реклама

По рассказам очевидцев, дискуссии на данном мероприятии нередко бывают ожесточенными, но зато эта площадка хотя бы позволяет выстроить диалог между старнами в ситуации, когда подобное общение на страницах СМИ оказалось невозможно. Впрочем, в этом году, судя по всему, диалога не вышло.

Виной тому оказался министр обороны КНР Ли Шанфу, который почтил своим присутствием данное мероприятие. И это после того как в Вашингтоне уже устали жаловаться на отсутствие каких-либо контактов с представителями Народно-освободительной армии Китая.

А тут западные делегации подготовились, привезли видео «опасного» перехвата американского разведывательного самолета RC-135 китайским истребителем J-16 в небе над Южно-Китайским морем. Кроме того, у канадской делегации было «припасено» видео, снятое канадскими телевизионщиками, на котором военный корабль ВМФ КНР перерезает курс американского эсминца Чанг-Хун.

Понятное дело, что представители западных делегаций надеялись, что глава военного ведомства КНР будет юлить или оправдываться, чтобы как-то смягчить эффект от действий своих подчиненных, которые западные журналисты окрестили «непрофессиональными».

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Однако Ли Шанфу выразил свою уверенность в том, что появление американских и военных судов вблизи территориальных вод КНР нельзя назвать «попыткой невинного прохода», он высказал свою убежденность в том, что страны Запада пытались организовать настоящую провокацию. В этой связи он порекомендовал США и его союзникам «не совать нос в чужие дела» со своими военными судами. И сделал он это не на брифинге перед китайскими журналистами, а на мероприятии, которое считают посетить ученые и военные мужи всех стран мира. В общем, «тусовки» в этом году не получилось.