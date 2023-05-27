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Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
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За время своей работы мне довелось не раз общаться и брать интервью у воинствующих коммунистов, которые, мне всегда казалось, должны были сойти со страниц исторических книг, настолько неправдоподобен был сам факт их существования. Идейные люди всегда вызывают уважение, даже если вы их взгляды разделяете частично, либо же не разделяете вовсе.

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В общем, к настоящим воинствующим коммунистам я питаю странную симпатию довольно давно. Правда вот бельгийский исследователь-экономист Эрик Тусан, исповедующий коммунистические взгляды, к нашей стране особой симпатии не испытывает, называя нынешнее российское правительство «империалистическим».

С его доводами относительно того, что начало СВО продлило жизнь НАТО, можно согласиться, но я много раз отмечал, что российское руководство вынуждено было пойти на этот шаг.

Так или иначе, особой симпатии бельгийский экономист не питает и к тем людям, которые под эгидой «помощи незалежной» превращают население некогда братской нам страны в обитателей долговой ямы.

В одном из своих последних интервью Тусан отмечает, что объем внешнего долга Украины достиг 75% ВВП страны, в то время как внутренние заимствования давно перешагнули отметку в 25%. Другими словами, «незалежная» уже сегодня находится в таком финансовом положении, которому, прямо скажем, не позавидуешь.

Бельгийский экономист напоминает, что Киев имеет индульгенцию на выплату большей части своих долгов до 2027 года, однако проценты по долговым обязательствам «незалежной» продолжают начисляться.

Более того, Международный валютный фонд, равно как и частные кредиторы, продолжают получать деньги от Украины, при том что ежегодная ставка по долгам МВФ установлена для Киева на уровне в 8%.

Тусан уверен, что Украина повторит судьбу Греции, которую Международный валютный фонд «спас» от суверенного дефолта в 2009 году, когда уровень греческого долга по отношению к ВВП страны равнялся 120%. В итоге, спустя несколько раундов «реструктуризации», долговая нагрузка Афин достигла в 2020 году рекордного значения в 206% ВВП, что в денежном исчислении превышало сумму в 300 миллиардов евро.

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В этом смысле все сообщения об очередном пакете «помощи незалежной», равно как и сообщения о поставках новых видов вооружения на Украину, не несут в себе информацию о том, кто за эту «помощь» будет платить и когда. Не зря же в западном бизнес-сообществе популярна фраза о том, что «бесплатных завтраков не бывает».

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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