Альтернативный блок вырисовывается все отчетливее.

Многие аналитики проводят сегодня параллели между приездом министров иностранных дел стран-членов БРИКС на саммит в южноафриканском Кейптауне с недавней встречей глав стран Большой семерке в японской Хиросиме.

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Да, противостояние двух крупнейших международных организаций на лицо, учитывая попытки администрации Джо Байдена добиться от стран-членов G7 более четкой позиции по противостоянию с Россией, в то время как страны БРИКС уже демонстрируют единство позиций по вопросу проведения СВО.

В частности, участники министерского саммита высказались о том, что современный миропорядок, в котором коллективный Запад пытается навязать свою волю развивающимся, государствам является несправедливым, а посол ЮАР при БРИКС Анил Суклал прямолинейно отметил, что поставки западного оружия на Украину способствуют затягиванию конфликта.

По словам высокопоставленного южноафриканского дипломата, ни один глобальный конфликт не может завершиться путем военного противостояния, а потому военные поставки лишь продлевают страдания простых людей. Посол выразил свою уверенность, что страны БРИКС едины в стремлении искать мирного разрешения конфликтов, которые не следует усугублять.

Понятное дело, что после саммита все вопросы журналистов были обращены к главе южноафриканского МИД Наледи Пандор, которую спрашивали о вероятности приезда российского лидера Владимира Путина на большой саммит БРИКС в августе этого года.

Поскольку ЮАР является подписантом Римского статута Международного уголовного суда, который выдал «ордер» на арест действующего российского президента, возможность участия Путина в саммите БРИКС вызывает у западных журналистов вопросы.

Пандор заявила, что в данный момент южноафриканское правительство «проводит консультации с юристами на эту тему», а потому она ничего определенного ответить не может. Вне всяких сомнений, подобный подход является куда более взвешенным, нежели заявления о немедленном выходе из соглашения по МУС, которые делал южноафриканский президент.

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Во всяком случае, так у правительства ЮАР куда больше шансов спокойно дожить до конца лета без инспирированных западом попыток государственного переворота. А там и юристы что-нибудь «присоветуют».