А в какой стране мира у нас нет друзей?

Перефразируя известную фразу из одного советского кинофильма, я хочу ответственно заявить, что Египет — это не только удивительные пирамиды, некогда прекрасная страна для отдыха российских туристов, но еще и одна из мощнейших армий мира.

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Для сравнения следует лишь отметить, что турецкая армия, которая считается второй по численности армией в НАТО, насчитывает 850 тысяч человек, в то время как Египет может уже завтра выставить на поле боя 450 тысяч прекрасно подготовленных бойцов, при том что Каир ни в каком Североатлантическом альянсе не состоит.

Понятное дело, что прокормить такое воинство — задача нетривиальная, но тут египтянам на выручку традиционно приходит Саудовская Аравия, оказывающая Египту экономическую помощь, поскольку саудовские шейхи ничего не любят делать своими руками, коль скоро они могут нанять квалифицированные кадры для сложной работы.

Любопытно, что после того как Эр-Рияд оказался в числе главных союзников Москвы, у Египта появилось целых два повода не портить отношения с Россией. А первым была необходимость иметь прямой доступ к передовым системам вооружений, которыми славятся отечественные конструкторы.

Так вот, памятуя обо всем вышесказанном, египетские власти взяли и проигнорировали грозные требования «последнего гегемона» закрыть египетское воздушное пространство для российских военных бортов, которые летают на российскую военную базу в Сирии и обратно.

Как бы смешно это ни звучало, но в Вашингтоне заявили, что эти борты возят из Сирии оружие, которое затем используется в ходе специальной военной операции на Украине. Понятное дело, что спорить с подобным уровнем аргументации в Каире нужным не посчитали возможным.

Со своей стороны, американские парламентарии лихорадочно начали вспоминать, какой объем средств США выделяют Каиру для того, чтобы египетская армия игнорировала проделки Тель-Авива на Ближнем Востоке.

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В итоге, Госдепартамент США посчитал, что с 1978 года Вашингтон предоставил 50 миллиардов военной помощи Каиру и еще 30 гуманитарной. Понятное дело, что довольствие будут урезать, что Эр-Рияд сможет более чем компенсировать, учитывая его рекордные доходы.