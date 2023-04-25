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Американской инспектор уверен в существовании «мертвых душ» на Украине
Придумать такое - никакой фантазии не хватит...
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Древняя русская пословица гласит, что за одного битого дают двух небитых. И поспорить с ней невозможно, поскольку никакая подготовка не способна заменить личный опыт человека.

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В этом смысле разумно было бы прислушаться к мнению Джона Сопко, который более десяти лет занимает должность специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, поскольку он как никто другой хорошо знает, как сильно американский военно-промышленный комплекс любит «пилить деньги». 

А между тем в интервью одному западному изданию Сопко призвал создать пост инспектора по надзору за помощью Украине, поскольку после того как Вашингтон одобрил выделение «помощи» Киеву на 113 миллиардов долларов, хищение американских денег на Украине должно происходить в особо крупном размере, уверен специальный генеральный инспектор. 

Особую озабоченность Сопко вызывает организация USAID, которую Вашингтон использует для проведения «неофициальных» операций в различных странах мира. По мнению Сопко, дела в этой организации поставлены не самым лучшим образом, поскольку, сколько он ни пытался, у него так и не получилось заставить её представителей перестать «нанимать» несуществующих афганских помощников. 

Действующий генеральный инспектор уверен, что американцы, контролирующие денежные каналы, создали настоящую армию «мертвых душ» из якобы существующих военных, полицейских и гражданских служащих, каждому из которых ежемесячно выплачивается гонорар. 

Стоит ли удивляться, что Киев буквально бульдожьей хваткой вцепился в окруженный российскими войсками Артемовск, рассказывая небылицы про подготовку к контрнаступлению, потому что каждый день, оплаченный жизнями украинских граждан — это день хорошего навара для американских «помощников» Украины, которые делятся частью своего «навара» с теми, кто принимает решения в Вашингтоне. 

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В этом контексте можно отметить, что на Украине развернулась вполне себе гоголевская драма, которая в жизни, как оно обычно и бывает, оказалась куда более страшной, нежели себе мог представить великий литературный гений. 

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#украина #сво #глобальное противостояние #россия против сша
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