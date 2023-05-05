Одна теория интересней другой...

Логика некоторых отечественных политических комментаторов зачастую повергает меня в состояние ступора. Ну а как еще можно воспринимать рассуждение на уровне: «Киев точно начнет контрнаступление, потому что этого хотят в Вашингтоне».

реклама

К примеру, американцы желают видеть Иран в огне уже лет как сорок. Более того, они прикладывают к осуществлению своих фантазий самые деятельные усилия, но вот до сих пор как-то с Тегераном не срослось.

В этом контексте западные СМИ представляют куда более интересный предмет для изучения, поскольку точек зрения на украинское контрнаступление в них можно насчитать три.

Первую можно описать словами «Киев вот-вот начнет», при этом нет никакой разницы, будь то публикации за вчерашний день, либо же подготовленные много месяцев назад. Кто начнет, куда начнет, зачем начнет? Логики тут никакой, потому что у любой военной операции есть четко очерченные временные рамки, цели и задачи. И да, все это не просто не обсуждают в СМИ, подобные вопросы являются предметом строжайшей военной тайны.

Но тут Yahoo News представил принципиально новый взгляд на ситуацию, согласно которой контрнаступление — это все «выдумки российской пропаганды», которые нужны для того, чтобы оправдать как успехи российских вооруженных сил, так и их неудачи. Мол, Запад поставляет такое количество оружия «незалежной», что тут сколько территории не отдай — все объяснимо. Только как с поставками западного оружия, так и со «сдачей территорий» сюжет как-то не клеится, но версия интересная.

Дальше всех пошли журналисты британского The Telegraph, которые записали десятиминутное видео, в начале которого они честно признались, что танков Киеву коллективный Запад поставил с гулькин нос, чтобы затем перейти к долгим рассуждениям о том, что уничтожившие все запасы советского оружия некогда самой богатой советской республики с ордами западных наемников впридачу, ВС РФ банально не умеют воевать. Заканчивается же это творением «философской» мыслью о том, что если ВСУ стараются, «значит, контрнаступление уже началось».





рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В общем, мы в очередной раз убедились, что контрнаступление — это единственная тема, которую западные СМИ могут обсуждать в контексте Украины, потому что никак иначе интерес западной публики к «проблемам незалежной» они привлечь не могут. Но и эта тема себя изживет довольно быстро, а экономические проблемы стран коллективного Запада при этом никуда не денутся, поэтому нетрудно догадаться, что произойдет дальше.