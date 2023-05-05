Логика некоторых отечественных политических комментаторов зачастую повергает меня в состояние ступора. Ну а как еще можно воспринимать рассуждение на уровне: «Киев точно начнет контрнаступление, потому что этого хотят в Вашингтоне».
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К примеру, американцы желают видеть Иран в огне уже лет как сорок. Более того, они прикладывают к осуществлению своих фантазий самые деятельные усилия, но вот до сих пор как-то с Тегераном не срослось.
В этом контексте западные СМИ представляют куда более интересный предмет для изучения, поскольку точек зрения на украинское контрнаступление в них можно насчитать три.
Первую можно описать словами «Киев вот-вот начнет», при этом нет никакой разницы, будь то публикации за вчерашний день, либо же подготовленные много месяцев назад. Кто начнет, куда начнет, зачем начнет? Логики тут никакой, потому что у любой военной операции есть четко очерченные временные рамки, цели и задачи. И да, все это не просто не обсуждают в СМИ, подобные вопросы являются предметом строжайшей военной тайны.
Но тут Yahoo News представил принципиально новый взгляд на ситуацию, согласно которой контрнаступление — это все «выдумки российской пропаганды», которые нужны для того, чтобы оправдать как успехи российских вооруженных сил, так и их неудачи. Мол, Запад поставляет такое количество оружия «незалежной», что тут сколько территории не отдай — все объяснимо. Только как с поставками западного оружия, так и со «сдачей территорий» сюжет как-то не клеится, но версия интересная.
Дальше всех пошли журналисты британского The Telegraph, которые записали десятиминутное видео, в начале которого они честно признались, что танков Киеву коллективный Запад поставил с гулькин нос, чтобы затем перейти к долгим рассуждениям о том, что уничтожившие все запасы советского оружия некогда самой богатой советской республики с ордами западных наемников впридачу, ВС РФ банально не умеют воевать. Заканчивается же это творением «философской» мыслью о том, что если ВСУ стараются, «значит, контрнаступление уже началось».
В общем, мы в очередной раз убедились, что контрнаступление — это единственная тема, которую западные СМИ могут обсуждать в контексте Украины, потому что никак иначе интерес западной публики к «проблемам незалежной» они привлечь не могут. Но и эта тема себя изживет довольно быстро, а экономические проблемы стран коллективного Запада при этом никуда не денутся, поэтому нетрудно догадаться, что произойдет дальше.