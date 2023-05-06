Все как в выступлении великого юмориста: "Шутки шутками, но могут быть и последствия."

После того как Россия и страны НАТО подошли вплотную к угрозе прямого военного противостояния, а замглавы российского МИД Сергей Рябков так и заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на краю пропасти открытого противостояния, западные генералы спешно начали ревизию имеющейся у них материальной части.

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В частности, если ситуация с работающими круглосуточно американскими заводами по производству снарядов мы уже знаем, то ситуация на Туманном Альбионе долгое время оставалась неясной, учитывая все те шаги, который Лондон предпринимает для того, чтобы спровоцировать Москву на решительный ответ.

И тут британский генерал Руперт Джонс берет и открыто заявляет, что, после осуществления поставок Киеву, всего запаса артиллерийских снарядов британской армии хватит на 22 часа полномасштабных боевых действий, а новые Лондону взять неоткуда.

Другими словами, Великобритания сегодня не в состоянии участвовать в военном конфликте какой-либо интенсивности, потому что разговоры про «господство дронов» годятся для прессы, в то время как на поле боя царил и продолжает безраздельно царить тот род войск, который Иосиф Сталин назвал «богом войны» - артиллерия.

Впрочем, со всеми остальными видами вооружений ситуация у Лондона обстоит ничуть не лучше, поскольку министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже недавно признался шведским телевизионщикам в том, что восполнить запас переданных Киеву ракет Лондон не может, поскольку производственные цепочки, которыми Министерство обороны Туманного Альбиона пользовалось для восполнения своих запасов, прекратили свое существование лет этак десять назад, а потому произвести их хоть в сколько-нибудь товарном количестве Великобритания не в состоянии.

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Вообще, подобная ситуация стала характерной для вооруженных сил большинства западных стран, правительства которых уверовали в то, что одних только окриков будет достаточно для того, чтобы держать весь остальной мир в подчинении. Понятное дело, что чем больше страны Запада занимались навороченными дорогостоящими разработками, тем меньше у них оставалось денег для производства артиллерийских снарядов.