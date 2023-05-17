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Продажа бурильного оборудования в США за бесценок озадачила журналистов
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Я думаю, ни для кого не секрет, что на бумаге так называемый коллективный Запад уже раз десять одержал верх над Россией, ну и как минимум раз два над Китаем «до кучи». И не то чтобы западных политиков можно было назвать людьми бестолковыми или недалекими, отнюдь, просто бравурные лозунги редко переживают встречу с реальностью.

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Приблизительно так же дело обстоит и с обеспечением энергетической безопасности США — главного геополитического противника России. После того как в начале семидесятых годов прошлого века арабские шейхи чуть собственноручно не прикончили американскую экономику, объявив эмбарго на поставку нефти в США, Вашингтон пятьдесят лет носился с Ближним Востоком как с писаной торбой.

Теперь деньги на попытки дистанционно контролировать целый регион мира у США закончились, что поставило американских стратегов перед выбором: идти договариваться или попытаться заявить о способности Вашингтона самостоятельно обеспечить себя нефтью.

Я думаю, что ни для кого не секрет, какой вариант выбрали американцы, прибегнув к губительному для экологии методу гидравлического разрыва пласта при добыче нефти и газа, который в простонародье называется фракингом.

Вашингтон, призывающий мир к «зеленому переходу», с удовольствием забыл бы об экологическом ущербе от фракинга, если бы на выходе нефть и газ добывались у него получалось добывать по сколько-нибудь конкурентоспособным ценам.

Сегодня же американские компании, которые втянулись в авантюру по добыче нефти методом гидравлического разрыва пласта, пытаются отделаться от этого ярма, который они по идеологическим соображениям повесили себе на шею. Одновременно с этим западные СМИ трубят о грядущем «золотом веке» энергетической независимости США.

И тут на крупнейшем аукционе в штате Техас, который проводит компания Kruse Asset Management, внезапно всплывают две передовых бурильных установки, оценочная стоимость которых колеблется в районе 35-40 миллионов долларов. При этом торги по одной из них начинаются у отметки в 12 миллиардов, в то время как вторая рискует уйти за 3 миллиарда. Я, конечно, гуманитарий, но даже невооруженным глазом видно, что речь идет о «скидке» в 90%.

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 Удивленное данным фактом издание The Financial Times обратилось к главе компании Kruse Asset Management, Дэну Крузе за комментарием. Последний отметил, что «единственная причина, по которой это оборудование так дешево стоит — это отсутствие спроса». Да, «золотой век» энергетической независимости США, суда по всему, уже не за горами.

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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