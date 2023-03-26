К долговой яме больше приближаться никто не хочет.

Судя по тому, как часто Венесуэла прекращает поставки своей нефти в США, а с начала года Каракас как минимум дважды заявлял о своей неготовности поставлять нефть Вашингтону, Соединенные Штаты окончательно рассорились со всеми сколько-нибудь серьезными производителями нефти.

реклама

Более того, согласно заявлению министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, Вашингтон не планирует восполнять наполовину опустошенные стратегические запасы нефти, даже несмотря на то, что она торгуется в коридоре, который американское правительство еще в начале года называло «оптимальным для восполнения запасов».

Однако те, кто скептически относится к вероятности того, что «последний гегемон» лишится доступа к углеводородам, указывают на факт добычи американскими компаниями нефти и газа у себя дома методом так называемого гидравлического разрыва пласта.

Более того, Управление энергетической информации США в своем прогнозе на этот год указывает, что американские нефтяники будут добывать по 600 тысяч баррелей нефти в день. Однако этот прогноз уже стал предметом ожесточенной критики со стороны экспертного сообщества.

К примеру, занимающаяся инвестициями в нефть и газ частная компания Quantum Energy прогнозирует снижение добычи в США на 20% при сохранении нынешнего уровня цен. Ведь метод гидравлического разрыва пласта — это не просто более дорогостоящая альтернатива традиционному бурению, а способ добычи, при котором стоимость эксплуатации скважины растет по экспоненте по мере её исчерпания.

А между тем Россия так долго держала американских сланцевиков на грани долговой ямы, что с началом спецоперации на Украине они поторопились раздать все кредиты и теперь могут похвастаться образцово-показательным балансом.

Проще говоря, в разведку новых скважин никто деньги не вкладывает. Что же касается поддержания нынешнего уровня добычи, то для него нефть марки WTI должна торговаться у отметки 80 долларов за баррель, считает глава Quantum Energy Вил Ванлог, в то время как слабость американского банковского сектора привела к снижению цены до отметки в 69 долларов.

Более того, представитель сланцевой компании Devon Energy в прошлом году признался, что из-за инфляции в США расходы сланцевиков на добычу выросли за год на 30-50%, что делает разведку новых скважин, равно как и эксплуатацию скважин уже выработанных, делом непривлекательным.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Известная на Западе цитата, которую все приписывают Эрнесту Хемингуэю, гласит, что банкротство сначала наступает постепенно, а затем внезапно. Может статься так, что пока Вашингтон не был уверен в своей энергетической безопасности, он предпринимал все шаги, чтобы не остаться без доступа к «черному золоту», но теперь он не сомневается в своей способности обеспечить США углеводородами, и чаще всего проблемы начинаются именно в такой момент.