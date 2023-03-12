Что делать, когда все хотят задрать ценник.

Когда я наткнулся на новость о том, что американские власти буквально-таки с ног сбились, призывая нефтяных трейдеров активнее торговать российской нефтью, я весьма и весьма удивился. Нет, дело не в том, что издание The Financial Times, которое первое рапортовало об этом незаурядном событии, никогда не публиковало «уток».

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Но деталей при этом для истории, которую кто-то взял и просто выдумал из своей головы, издание приводит многовато. К примеру, уточнение о том, что призывы были адресованы крупным международным игрокам с офисами в Женеве, таким как Trafigura и Gunvor.

Проще говоря, сотрудники Министерства финансов США решили неофициально съездить в Швейцарию, где они встречались с куда большим количеством трейдеров, чем было указано в статье. При этом всем трейдерам было рекомендовано не нарушать введенных против Москвы санкций, в частности потолков цен на нефть и нефтепродукты.

То есть кто-то в Вашингтоне должен был одобрить поездку целой группы сотрудников экономического ведомства в Европу, что сопряжено с достаточно большими издержками. Это позволяет нам судить о том, что Соединенные Штаты достаточно серьезно озабочены ситуацией на энергетическом рынке Старого света.

Последний год американские нефтяники не раз и не два рапортовали о рекордных доходах, которых они смогли добиться за счет попыток очернить нашу страну на международной арене.

Проблема лишь в том, что американская нефть продается прежде всего в США и Европе, а потому рост доходов американских сланцевиков непосредственным образом влияет на продуктовые цены, инфляцию, производственную активность, в общем, на все то, с чем на Западе сейчас наблюдаются серьезные проблемы.

А между тем Россия в этом месяце пообещала сократить добычу нефти на целых 500 тысяч баррелей, в то время как Китай будет лишь наращивать свои производственные мощности после периода жестких санитарных ограничений. Все это будет вести к росту цен на «черное золото», а также росту конкуренции между покупателями.

По большому счету, швейцарские трейдеры не нуждаются ни в чьих советах, они способны самостоятельно оценить риски, связанные с санкционной горячкой Запада, а потому торговать российской нефтью в Европе они не торопятся. Другое дело — покупка сделанных из российского «чёрного золота» нефтепродуктов у Нью-Дели, которые формально уже являются индийскими, да скупка дорогой американской нефти в расчёте, что той все равно на всех не хватит.

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В этой связи как европейские, так и американские воротилы заботятся только о своей прибыли, а об экономическом здоровье ЕС и США, по их мнению, должны заботиться чиновники. Проблема лишь в том, что превращать воду в чистейшую нефть сотрудники Министерства финансов США пока не научились, а увещевания их никто не слушает.