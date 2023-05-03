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Зачем Вашингтон толкает Москву на активные действия атаками БПЛА на Кремль
А они удивляются, что с ними не хотят в Китае разговаривать...
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Мало кто будет спорить с тем, что Россия прекрасно справлялась с задачей по превращению США из «последнего гегемона» в «еще одного участника международного процесса» и без проведения специальной военной операции на Украине. В этом смысле СВО — это вынужденный шаг, на который Запад хотел любой ценой спровоцировать Москву, потому что иначе страны ЕС не готовы были к формальному отказу от сотрудничества с Россией.

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При этом очень помнят о том, что денежная единица имеет стоимость лишь до тех пор, пока люди верят в то, что она что-то стоит. В этом контексте произошедшее в выходные банкротство еще одного банка, а речь идет о весьма и весьма крупном First Republic способно посеять такую панику в США, что никакой ядерной войны не надо. Одновременно с этим не только такой крупный партнер США, как Индия, но и бесконечно преданная Вашингтону Япония продолжают нарушать установленные США ограничения на покупку российских углеводородов. Ситуация патовая.

Тут вот уже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что еще один «китайский аэростат» движется в направлении Северной Америки со стороны американской военной базы на Гаити, но на американское общественное мнение это не произвело никакой реакции. Самого популярного ведущего в истории США уже уволили, Трампа уже арестовали, о наступлении ВСУ объявили, но паника на рынках продолжается. Что делать в такой ситуации?

Вот кто-то и использовал «домашнюю заготовку», которая была в рукаве у американских спецслужб с ночной атакой дронов-камикадзе на самое сердце российской столицы — Кремль. Понятно, что сделано это было из паники, потому что только что речь шла об атаках на Крым, а тут сразу такое.

В принципе, потомки бы не осудили российское руководство, если бы после этого в направлении американской столицы отправились бы российские баллистические ракеты. Конечно, если мы можем предположить, что после начала ядерной войны будут потомки.

Но в панике американское руководство снесло все ограждения и дошло до того, что в годы холодной войны американские политики в страшном сне не могли себе представить. Учитывая, что атака произошла ночью, а новость появилась в СМИ значительно позже, российское руководство успело подробно обсудить свои будущие шаги.

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И дилемма тут непростая, потому что, оставишь так, загнанные в угол американцы на этом на остановятся, дашь реакцию — сыграешь на руку своему геополитическому противнику. В общем, интересно будет посмотреть, чем же в итоге совещание «в верхах» закончилось.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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