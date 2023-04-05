Вечер стремительно перестает быть томным.

Свершилось! Впервые в истории Соединенных Штатов американский президент оказался под арестом, хотя и формально. Очевидно, что нынешние представители Демократической партии не собираются никому отдавать власть, а потому теперь для них Трамп — не угроза, а политический инструмент. Посредством перетягивания внимания на бывшего американского президента окопавшиеся в Белом доме демократы лишают других кандидатов Республиканской партии публичной поддержки.

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А когда придет время, уж Байден и его команда приложат все усилия для того, чтобы любой ценой Трампа к власти не пустить. Другое дело, что основы государственности Соединенных Штатов уже лежат в руинах и что со «звездно-полосатым гегемоном» будет дальше — одному Богу известно, потому что все политические институты уже попраны. А раз так, то можно предъявлять Трампу очередное нелепое обвинение всякий раз, когда нужно отвлечь внимание от того же банковского кризиса в США, либо же стремительной дедолларизации мира.

К примеру, в этот раз Трамп оказался арестован по делу, в котором один случай неверно указанного назначения средств в финансовой отчетности размножили на 34 обвинения. При этом подобный проступок не является уголовным преступлением в США, по нему истек пятилетий срок давности, да и слушаться подобное дело в случае переквалификации проступка в уголовное преступление должно на федеральном уровне, а не в суде города Нью-Йорк. Это при том что согласно давней традиции бывших президентов в США не судят, вот тот же Билл Клинтон врал под присягой — и ничего. В общем, последние приличия оказались выброшены на помойку.

В следующий раз Трамп должен явиться в суд Нью-Йорка в декабре, накануне начала процесса определения кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Понятное дело, что непривыкшего себя как-то сдерживать «оранжевого монстра» юристы уже тщательно проинструктировали относительно того, что он должен говорить и где.

Но Трамп был бы не Трамп, если бы он не ответил своим политическим противникам. Так, выступая после формального ареста в свой резиденции во Флориде, бывший американский президент вспомнил о том, как его пытались привлечь к ответственности в соответствии с Законом о шпионаже 1917 года. Покидая Белый дом, американский президент может забрать с собой любые документы, с которых затем автоматически снимается гриф секретности. Однако в случае с Трампом демократы попытались сделать вид, что этой нормы не существует и привлечь его к ответственности по Закону о шпионаже, высшим наказанием в соответствии с которым является смертная казнь.

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Так вот, во время своей речи в Мар-а-Лаго Трамп от слов про смертную казнь сразу же перешел к нынешнему американскому президенту Джо Байдену и его сыну Хантеру. Он отметил, что, покидая пост вице-президента в администрации Барака Обамы, Байден также забрал с собой много секретных документов, но при этом он не обладал полномочиями, чтобы снять с них гриф секретности. Далее Трамп назвал точное количество подобных документов, которое семейство Байденов хранило в различных местах, куда несложно проникнуть. В это же время семья бывшего премьер-министра под благовидным предлогом получала деньги от Коммунистической партии Китая. Как мне кажется, импликации того, что Трамп хочет сделать с Байденом в случае своей победы, довольно прозрачны.