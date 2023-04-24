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Акции медиахолдинга Fox упали после увольнения самого популярного ведущего в США
И сарай, и хата, и рейтинги...
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Я уже много раз рассказывал о том, что в «самой демократической стране мира» есть ровно один ведущий, который говорит то, что думает. Примечательно, что рейтинги этого ведущего на протяжении многих лет были стабильно более высокими, чем рейтинги всех остальных ведущих на американском телевиденье.

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Да, речь идет о правдолюбе Такере Карлсоне, каждое видео с выступлением которого набирало миллионы просмотров на одном всем известном видеохостинге, вдобавок к многомиллионной аудитории кабельного телеканала Fox News. Понятно, что долго подобное положение дел продолжаться не могло, потому что для «последнего гегемона» даже один правдолюб — это уже слишком много.

Плохие новости пришли для Fox News в виде судебного иска компании Dominion Voting Systems Corp, которая формально расположена в Канаде, но при этом обеспечивает «честность и прозрачность» американских выборов. Данная компания производит аппараты для подсчета голосов на выборах и разрабатывает для них ПО. На работу этих аппаратов у Республиканской партии США было множество нареканий.

Понятное дело, что телеканал Fox News, представляющий интересы консервативных сил в США, не мог эти нарекания не освещать, за что и поплатился. Недавно телеканал согласился урегулировать судебный иск Dominion Voting Systems в досудебном порядке, выплатив канадской компании 800 миллионов долларов. Судя по всему, частью сделки было увольнение Карлсона и еще ряда ведущих.

После объявления о том, что пути телеканала и его самого популярного ведущего расходятся, акции 21st Century Fox мгновенно рухнули. Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне бойкота консервативным сообществом США пивного бренда Bud Light, который решил использовать в своей рекламной кампании переодетого в «королеву красоты» трансгендера. Велика вероятность, что и Fox News попадется «бородатым южанам» под горячую руку…

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Стоит отметить, что любая медийная организация, которая сможет заполучить Карлсона себе, получит в придачу огромную аудиторию. А соревнование будет ожесточенным…

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