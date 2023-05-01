Нельзя просто так взять и отобрать сотни миллиардов...

Ключевым свойством золота, которое и сделало из него «золотой стандарт», является его низкая подверженность коррозии. Проще говоря, средневековый крестьянин мог припрятать его где угодно на черный день, не опасаясь, что на месте сбережений он найдет сгнившую труху.

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В этом смысле мировые правительства мало отличаются от средневековых крестьян, в том смысле, что они тоже думают о том, что они будут делать в случае непредвиденных обстоятельств. Конечно, золотом сегодня запасаются абсолютно все, но при этом «презренный металл» имеет ограниченную ликвидность, потому что продать за ночь большое количество золота весьма проблематично даже на государственном уровне. Нет, его, конечно, купят, вопрос по какой цене.

В этом смысле американский доллар долгое время был палочкой выручалочкой для мировых правительств. Во-первых, долгое время его можно было самым натуральным образом обменять на доллар, пока американский президент Ричард Никсон не покончил с этой возможностью в 1971 году, пытаясь не проиграть экономическую гонку СССР.

Во-вторых, что еще более важно, доллар обладает тем же уровнем ликвидности, что и национальная валюта вашей страны, а значит, буквально за ночь правительство может остановить падение своей национальной валюты путем продажи долларов.

Однако с каждым годом политики самых разных стран мира начинали все больше и больше подозревать, что эта «зеленая бумажка» не так проста, как кажется. Эти подозрения вылились в тренд, который в мире принято называть «дедолларизацией», или отказом от использования доллара в качестве резервной (читай запасной) валюты.

В памятном 2001 году на долю доллара приходился 71% всех валютных резервов мира, в то время как в 2021 эта цифра снизилась до 51%. Однако в 2022 году произошел стремительный скачок в темпах отказа от доллара, поскольку эта цифра снизилась до 47%, другими словами — темпы отказа от доллара за год увеличились в десять раз!

Можно долго спорить, что стало причиной такого скачка в активности мировых правительств, однако известный западный аналитик Пепе Эксобар уверен, что причиной тому стало воровство странами коллективного Запада резервных активов российского ЦБ на сумму в 300 миллиардов долларов в 2022 году. После этого вчерашний крестьянин внезапно обнаружил, что «не все то золото, что блестит».

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По оценкам Эксобара, к концу 2024 года лишь 30% мировых резервов будут храниться в долларах, что лишит следующие президентские выборы в США всякого смысла, поскольку Вашингтон вынужден будет объявить о начале изоляционистской внешней политики США, обусловленной падением покупательной способности доллара.