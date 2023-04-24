Заметьте, не я что-то подобное сказал...

Американские СМИ стараются представить дело так, как будто бы в «тоталитарном» Китае лидера компартии Си Цзиньпина никто не критикует. Критикуют, еще как критикуют, в частности его ругают за то, что он «слишком быстро» показал США истинную мощь Поднебесной. Мол, никогда бы американцы не догадались, на что на самом деле способен Китай.

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В этом смысле можно не сомневаться, что и китайского посла во Франции Лу Шайе будут критиковать не за «возмутительное поведение», а за «излишнюю поспешность». Следует понимать, что посол — это большая «птица», которая традиционно назначается первыми лицами государства. И вот в интервью одному французскому телеканалу китайский посол Лу Шайе заявил, что получившие независимость после развала Советского Союза страны — это страны ненастоящие, поскольку их суверенитет не зафиксирован ни одним международным договором.

Проще говоря, не только прибалтийские страны, но и другие страны СНГ, по мнению Поднебесной, должны вести себя «тише воды и ниже травы», а то по поводу российских действий Москвы по возвращению себе законных территорий, полученных по результатам Второй мировой войны, никто в Пекине возражать не будет. Конечно, пресс-секретарь МИД КНР Мао Нинг поспешила заявить, что в Китае уважают страны СНГ, но слова посла Лу Шайе не опровергла...

Что тут началось… Про реакцию украинцев даже и говорить не стоит, но многие в ЕС требуют теперь признать китайского посла персоной нон грата. Проблема только в том, что Макрон едва ли отважится на подобный шаг, поскольку поддержка Китая для него жизненно необходима. В общем, не случайно на подобное заявление отважился китайский посол во Франции, а не в какой-то другой европейской стране.

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Вот и получается, что так называемый коллективный Запад снарядами даже Украину обеспечить не может, Китай все, кроме России, что находится в границах бывшего СССР, даже странами не считает, Саудовская Аравия получает рекордные доходы от продажи нефти, Индия стала одним из главных потребителей российских углеводородов. А теперь внимание — вопрос. Кто может помешать русскому медведю делать то, что ему захочется?