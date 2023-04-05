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Спрос на топливо в Индии достиг рекордной отметки за последние 24 года
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Когда европейские страны одобряли введение потолка цен на российские нефтепродукты, они предполагали, что европейская нефтеперерабатывающая отрасль может серьезно пострадать, что, собственно говоря, и произошло. Внезапно пятая часть танкеров мира переключилась на доставку российской сырой нефти в Индию и Китай, где она превращалась в нефтепродукты, растекающиеся по всему миру.

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Но дальше произошло то, чего в Европе даже в страшных снах не могли себе представить. Вместо того чтобы отправлять танкеры с готовой продукцией обратно в Старый свет, обеспечивая тем самым потребности европейского рынка, Нью-Дели начала насыщать углеводородами свой собственный внутренний рынок. Вообще, в современном мире при наличии населения и энергоресурсов найти деньги и специалистов для производства чего-либо уже не проблема. А благодаря Москве две страны, которые могут похвастаться огромным населением, с момента начала СВО напрочь забыли, что такое проблемы с энергоресурсами.

Согласно данным индийского правительства, в феврале этого года индийские НПЗ переработали 20,8 миллионов тонн сырой нефти, что составило 5,4 миллиона баррелей нефти в день — это самый высокий показатель за все время наблюдений за уровнем производства нефтепродуктов в Индии.

При этом и без того высокий уровень потребления нефтепродуктов подскочил в том же месяце еще на 5%, составив 4,8 миллиона баррелей в день. Как видно, страна специй не торопилась зарабатывать на перепродаже российских углеводородов, а занялась развитием собственной экономики. По данным агентства Reuters, последний раз подобные объемы потребления нефтепродуктов были зафиксированы в Индии в 1998 году, что было как минимум два крупных финансовых кризиса назад и одну попытку всеобщего отказа от использования углеводородов.

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Ожидается, что спрос на топливо в Индии вырастет еще на 4,7% в марте-апреле этого года, в то время как на следующий год аналитики прогнозируют рост на уровне 7,1%. В этом контексте за экономическое благосостояние «страны-бензоколонки» беспокоиться не приходится, поскольку ни Китай, ни Индия не собираются соблюдать установленного Западом потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Более того, как показывают события последних месяцев, они, равно как и отдельные союзники США, готовы купить любой объем, который Москва согласится им продать.

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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