Все-таки Урсула никак не помогла...

Все-таки в близкой дружбе украинцев с европейцами есть свои плюсы. Неизвестно, успел ли нынешний французский президент узнать о существовании выражения «сгорел сарай — гори и хата», но он руководствовался похожей логикой в ходе своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

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Это я к тому, что глава государства, который живет в беспрестанно осаждаемой протестующими резиденции, может не бояться инспирированного Вашингтоном государственного переворота, даже если в Париже будет три американских посольства и два британских.

Другое дело, что долго в подобной ситуации ни один политик не может рассчитывать на продолжительное пребывание у власти без демонстрации сколько-нибудь впечатляющих результатов на международной арене.

Тут стоит отметить, что среди всех межгосударственных договоренностей самыми долговечными являются договоренности о строительстве инфраструктурных объектов, таких как атомные станции. В этой связи заявление о сотрудничестве между КНР и Францией в сфере мирного атома в тот момент, когда в США пытаются вытолкать с рынка любые китайские компании, сделанное по итогам встречи Си и Макрона свидетельствует о том, что Париж переходит в сферу влияния Китая и России.

Кроме того, Пекин пообещал наладить импорт французского продовольствия в Поднебесную. В общем, присутствие Урсулы фон дер Ляйен в составе делегации, роль которой заключалась в надзоре за Макроном, никак коллективному Западу не помогло.

В этой связи в ближайшее время можно ожидать двух вещей. Во-первых, Макрон должен в скором времени приехать в Москву и встретиться с Путиным. Во-вторых, в Китай потянется длинная цепочка европейских представителей, которые будут пытаться продать кусочек «западного единства» подороже. Но самую выгодную сделку уже получила Франция, которая была первой.

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По факту Россия уже добилась своего, поскольку теперь речь идет лишь о том, с какой скоростью страны коллективного Запада будут заявлять о своей поддержке китайского плана урегулирования на Украине, тем самым противопоставляя себя Вашингтону, который категорически китайские начинания отверг. Что касается главы Еврокомиссии, то Урсуле обижаться не стоит, она сделала все, что могла, но своя рубашка Макрону ближе к телу.