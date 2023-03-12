Мало кто сегодня вспомнит о том, что основной причиной ощутимого международного влияния Соединенных Штатов были не военные базы и не американская культурная экспансия, а совсем другой немаловажный факт: дружить с Вашингтоном было выгодно. Тактику завоевания друзей посредством принесения своим партнерам прибыли американцы переняли у своей предшественницы — Британской империи. Пушки же нужны были для того, чтобы своих торговцев защищать.
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В этой связи можно долго рассуждать о том, пытается ли Россия воссоздать Советский Союз, либо же Российскую империю, факт в том, что она действует ровно по тем же лекалам, которые позволили англосаксам не одну сотню лет править миром.
Взять хотя бы Саудовскую Аравию, дружить с которой почти так же неудобно, как дружить с Турцией ввиду чрезвычайной амбициозности политических элит обеих стран. Ну и что же? Российское руководство сфокусировалось на тех аспектах двухсторонних отношений, из которых обе стороны могли извлечь прибыль, предоставив американцам право пытаться умерить геополитический пыл как Анкары, так и Эр-Рияда.
И вот саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая отвечает за наполнение весьма себе впечатляющего саудовского бюджета деньгами, заявила о том, что по итогам 2022 года она увеличила свою чистую прибыль на ошеломительные 46%, заработав за год 161 миллиард долларов. По мнению генерального директора компании Амира Насера, данный показатель является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным в корпоративном мире.
Чтобы окончательно расставить все точки над «i», стоит отметить, что прибыль Saudi Aramco в 2022 году в три раза превысила доходы крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil.
И кто после этого в здравом уме будет просить Эр-Рияд не поддерживать решения России в рамках переговорной платформы OPEC+, кто будет требовать от индийских нефтяников отказаться от импорта российской нефти, которая принесет им рекордные доходы по итогам 2023 года, кто вообще будет даже просто рассуждать об изоляции Москвы?