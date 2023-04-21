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Канада намерена передать арестованный транспортный самолет Ан-124 Киеву
Борьба под ковром и не думает утихать.
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Если говорить про западные страны, которые сегодня отличаются наиболее радикальной позицией по отношению к Москве, то Соединенные Штаты в этом смысле давно обогнали Осло и Оттава. Норвежцы, как я уже отмечал, очень хотят побороться с Россией в Арктике, в то время как канадцы просто предпочитают не сильно-то задумываться о последствиях своих действий. Мол, пока Соединенные Штаты окончательно не проиграли, нам ничего не страшно, а как проиграют, то всему все равно конец. Ну и да, Канада тоже имеет амбиции в Арктике.

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Констатировать данный факт можно только с сожалением, поскольку канадцы в общении, как правило, куда спокойней американцев, что, казалось бы, должно было как-то отражаться на их внешней политике. Но нет, Оттава недавно заявила о своем намерении передать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» Киеву.

Крылатый исполин не может покинуть канадскую территорию уже больше года, после того как он привез в феврале 2022 года груз тестов на новую коронавирусную инфекцию в аэропорт Торонто. Любопытно, что технически даже термин «арестованный» к похищенному у Москвы «Руслану» применять неправильно, поскольку он оказался заложником на канадской земле после решения канадского министра транспорта о закрытии воздушного пространства страны для российских бортов. Другими словами, решение канадского суда по Ан-124 с бортовым номером RA-82078 отсутствует.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо собирается передать российскую собственностью Киеву по решению суда украинского, юрисдикция которого не распространяется на канадскую территорию. Понятно, что из-за действий западных властей каждый россиянин теперь вынужден сегодня задумываться о том, а не столкнется ли он с теми или иными проблемами выезжая заграницу, но то же самое можно сказать и о лидерах других государств.

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Вот руководишь ты каким-нибудь южноамериканским государством, живешь себе спокойно, а завтра из-за споров с соседом «ведущие демократии мира» конфискуют у тебя твою собственность по решению суда твоего противника. Стоит ли говорить, что в такой ситуации количество желающих иметь дело с западными странами будет лишь уменьшаться.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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