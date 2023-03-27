Мешать противнику совершать ошибки - это невежливо.

Если изучить список главных доноров военной помощи, которую страны Запада оказывают одному некогда братскому нам государству, то можно с удивлением обнаружить, что Норвегия является одним из «передовиков» среди стран Европы, большинство из которых даже за членство в НАТО по-прежнему не готовы «членские взносы» в виде 2% ВВП платить.

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Нет, норвежцев поляки, которые известны своей нелюбовью ко всему российскому, не покусали, просто следующая стадия глобального противостояния должна произойти в Арктике, и Норвегия, благодаря своему географическому расположению, является одним из главных претендентов на дележ большого куша. Правда, Осло крупным геополитическим игроком назвать нельзя, из-за чего норвежцам и нужна помощь американцев в противостоянии с Россией, чем и объясняется их «жовтоблокитная» лихорадка.

Понятное дело, что и здесь американцы руководствуются своим излюбленным принципом «обещать — не значит жениться», потому что в Арктике они и сами были бы непрочь ресурсами поживиться, да вот с ледоколами пока дела не клеятся, но если все получится, то чего ради «богом избранная нация» будет делиться с потомками гордых викингов?

В общем, Норвегии досталась почетная обязанность таскать для США каштаны из огня, которой до недавнего времени занимались украинцы, а теперь Осло вынуждено платить им полтора миллиарда долларов ежегодно для «поддержки украинской демократии».

А что сейчас Вашингтону нужно сильнее всего? Как-то съехать с темы российского возмездия за уничтожение российских газопроводов «Северный поток», потому что Москва пригрозила своим вчерашним заокеанским партнерам чем-то страшным. Я уже высказывал свое мнение, что речь идет про вывод из строя трансатлантических подводных кабелей всеми нами любимой сети Интернет, но точно мы узнаем только по факту.

Вот и пришла, судя по всему, в Вашингтоне кому-то «светлая идея» подорвать норвежский подводный газопровод, обвинить в этом Россию и сделать вид, что Москва уже на подрыв «Северных потоков» ответила.

Во всяком случае, норвежские СМИ последнюю неделю распускают достаточно нелепые слухи об «интересе российских подводных лодок к объектам газовой инфраструктуры Норвегии». Это ж с каких пор норвежские журналисты обзавелись такой прытью, что они все заранее о наших подводниках знают?

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Любопытно, что когда Вашингтон планировал провокации с использованием ядерных устройств на Украине, наше руководство предупреждало об этом заранее, пытаясь эти атаки предотвратить. А тут идет самая натуральная информационная накачка, а Москва как воды в рот набрала. Хотя я тоже думаю, что мешать американцам подрывать норвежские газопроводы — это не вежливо, в конце концов, кабели сети Интернет от нас никуда не убегут.