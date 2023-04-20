Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
Что-то будет, но никто не знает что.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Я уже отмечал, что возмездие за атаку на российские газопроводы «Северный поток» последует неотвратимо. Вопрос лишь в том, какое время наше руководство сочтет подходящим для доведения до наших вчерашних заокеанских партнеров информации о том, что такое хорошо, а что такое плохо.

реклама

Понятное дело, что не я один пришел к такому выводу. Вот скандинавские страны даже целый доклад подготовили о том, что Москва якобы собирает информацию об объектах гражданской инфраструктуры в Северном море, включая информацию о ветряках, газопроводах, силовых кабелях и кабелях глобальной сети Интернет.

К выводу о том, что Россия готовится нанести удар по западной инфраструктуре, пришли разведки аж четырех стран — Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Впереди планеты всей, конечно же, норвежцы, которые и в вопросе поддержания независимости «незалежной» путем предоставления «помощи» обогнали куда как более крупные европейские страны.

Оно и понятно, Осло мечтает откусить свой кусок пирога в борьбе за Арктику, а потому ни один вопрос, который хоть как-то связан с Россией, не остается без внимания норвежских чиновников.

Так, глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсонес заявил местным СМИ, что Москва якобы использует гражданские суда для сбора необходимых ей данных об объектах гражданской инфраструктуры. Норвежские спецслужбы насчитали около 50 подобных судов.

Со своей стороны российские дипломаты не раз уже заявляли, что любая исследовательская деятельность, которая ведется российскими судами, всегда согласовывается заранее по соответствующим дипломатическим каналам, а потому Россия считает подобные обвинения беспочвенными.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Следует отметить, что пауза с ответами на подрыв «Северных потоков» щекочет нервы не только американским политикам, но и представителям других стран коллективного Запада, как мы уже успели заметить. В этом плане постоянное нагнетание антироссийской полемики на Западе играет Москве на руку, ведь чем больше человека заставляют что-то делать, тем более он этому сопротивляется, особенно когда его принудительно заставляют не любить самую мощную ядерную державу на свете.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #россия против сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

С неба на Киев обрушился неопознанный объект
Вашингтон согласился «обновить ПО» турецких F-16 за 259 миллионов долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
53
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
14
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
17
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
20
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
14
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
12
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Офицер из Генштаба осуждён за просьбу дать взятку стиралкой Bosch
12
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
2
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
4
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
3
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
11
Пригожин: в результате снарядного голода безвозвратные потери в ЧВК «Вагнер» увеличиваются в 6 раз
7
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
1
Прибыль TSMC в первом квартале могла снизиться на 4,7%
1
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
4
Аудитория The Sims 4 достигла отметки в 70 миллионов игроков
+

Популярные статьи

Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
166
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
34
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
55
Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
1
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
4
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий
02:58
😁🤣🤣
Митингующие кинули яйцо в лоб Макрону во время его визита во французский регион
Дмитрий
02:57
Смотрел обзор 3060 на 1 вентиль. она даже в играх уже грелась
5 популярных видеокарт с самой плохой системой охлаждения – шумно, горячо и очень дорого
Дмитрий
02:54
Ахаха обрезков 3000 хватит для всех! Ти СУПЕР. кому они их создают. Я больше никогда не куплю видеокарту на 8 гигов. последняя была 1070ти с тех пор нет уж
MSI выпустила графическую карту GeForce RTX 3060 Ti Super 3X 8GD6X
Макс Салтыков
02:49
Что значит не тянет 4к? У меня 2060 и прекрасно вывозит в 4к, тот же киберпанк на высоких
Топ 5 лучших видеокарт в соотношении цена-производительность
Академик
02:44
Вывод статьи прост: Чтобы не тратить лишнего, используйте для измерений только поверенные приборы. Вывод неверный. Нужно было не аккумуляторы новые покупать и пытаться справиться таким образом с...
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
drl
02:41
дурачок, как там нетфликс и ягур с оф сайта спустя год?
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
Вова Соколов
02:35
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
Академик
02:31
На токарном станке радиатор не зажать, чтоб проточить. Тут нужен фрезеровщик и фрезерный станок (или плоскошлифовальный). Можно на притирочной плите притереть, но это займёт время.
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Академик
02:27
Noctua NF-A15 HS-PWM на 1500 об/м… Вот этот вентилятор надо поставить на радиатор Thermalright и сравнить в тестах оба кулера. Тогда станет понятно, дизайн какого радиатора даёт большую эффективность...
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Cyborg39rus
02:03
Если их леталки там активно роняют, какой смысл им давать самолёты вообще ? Про леопарды я молчу.
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем