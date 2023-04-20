Что-то будет, но никто не знает что.

Я уже отмечал, что возмездие за атаку на российские газопроводы «Северный поток» последует неотвратимо. Вопрос лишь в том, какое время наше руководство сочтет подходящим для доведения до наших вчерашних заокеанских партнеров информации о том, что такое хорошо, а что такое плохо.

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Понятное дело, что не я один пришел к такому выводу. Вот скандинавские страны даже целый доклад подготовили о том, что Москва якобы собирает информацию об объектах гражданской инфраструктуры в Северном море, включая информацию о ветряках, газопроводах, силовых кабелях и кабелях глобальной сети Интернет.

К выводу о том, что Россия готовится нанести удар по западной инфраструктуре, пришли разведки аж четырех стран — Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Впереди планеты всей, конечно же, норвежцы, которые и в вопросе поддержания независимости «незалежной» путем предоставления «помощи» обогнали куда как более крупные европейские страны.

Оно и понятно, Осло мечтает откусить свой кусок пирога в борьбе за Арктику, а потому ни один вопрос, который хоть как-то связан с Россией, не остается без внимания норвежских чиновников.

Так, глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсонес заявил местным СМИ, что Москва якобы использует гражданские суда для сбора необходимых ей данных об объектах гражданской инфраструктуры. Норвежские спецслужбы насчитали около 50 подобных судов.

Со своей стороны российские дипломаты не раз уже заявляли, что любая исследовательская деятельность, которая ведется российскими судами, всегда согласовывается заранее по соответствующим дипломатическим каналам, а потому Россия считает подобные обвинения беспочвенными.

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Следует отметить, что пауза с ответами на подрыв «Северных потоков» щекочет нервы не только американским политикам, но и представителям других стран коллективного Запада, как мы уже успели заметить. В этом плане постоянное нагнетание антироссийской полемики на Западе играет Москве на руку, ведь чем больше человека заставляют что-то делать, тем более он этому сопротивляется, особенно когда его принудительно заставляют не любить самую мощную ядерную державу на свете.