Игра на нервах идет капитальная.

В последнее время все чаще стали раздаваться голоса, заявляющие, что Россия, мол, только предупреждать и может. Таким комментаторам я хочу напомнить о принуждении Грузии к миру в разгар Олимпиады 2008 года, о вводе российских ВКС в Сирию, где наши летчики буквально-таки разметали взращённых западными спецслужбами «бармалеев» в 2015 году, о вводе войск ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года и начале СВО спустя всего месяц после тех памятных событий.

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Это я к тому, что «последнее предупреждение» Лаврова — это ни разу не шутки. Сейчас между Россией и США идет война нервов, когда Западу нужен повод, чтобы «приструнить» своих союзников, которые даже, по мнению индийских журналистов, не сильно-то слушаются Вашингтон. Понятно, что Москва пытается оттянуть этот момент, но и сносить бесчисленные провокации она бесконечно не может. Рано или поздно Запад вынудит нас «жахнуть».

Это я к тому, что субботний перехват украинской баллистической ракеты «Гром-2» в небе над Феодосией — это уже совсем серьезно. По различным данным, подобные ракеты имеют дальность до 500 километров и могут нести какую угодно «боевую часть». Военные эксперты признают, что перехватить подобную ракету почти так же сложно, как и отечественный «Искандер», однако расчет С-300 успешно справился с этой задачей. Вообще, нет никаких сомнений, что после окончания СВО спрос на модернизированный С-300 будет ажиотажным, потому что помолодевший советский комплекс творит в последнее время чудеса.

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Но речь не об этом. Вообще, когда газеты вроде The New York Times заявляют, что американские спецслужбы передавали Киеву координаты российских командных пунктов, что стоило жизни не одному российскому генералу, — это ненормально. Обычно на Западе после подобных заявлений все начинают старательно напоминать Белому дому, что он имеет дело с ядерной державой. Так вот, подобные «откровения» имеют смысл только в одном случае, когда Запад ожидает российского удара возмездия, на который не планирует затем отвечать, избегая эскалации. В общем, нервы с обеих сторон натянуты как струны, так или иначе, ответ последует. Вопрос — когда.