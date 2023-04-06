Россия больше никого предупреждать не будет.

Те, кто давно следит за международной жизнью, знают, что российский МИД — самый сдержанный МИД в мире, несмотря на то, что сухость формулировок является отличительной чертой международной дипломатической жизни. Чем меньше трактовок допускает то или иное высказывание, тем меньше консультаций затем придется проводить с обеспокоенными участниками международного сообщества, которые что-то приняли на свой счет.

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В этой связи недавнее заявление Лаврова о том, что Россия находится в «горячей фазе войны» с США, можно назвать вполне себе сухим, но никак не сдержанным. Более того, даже в дни Карибского кризиса, когда мир застыл в одном шаге от ядерной войны, слова о переходе «холодного» противостояния в «горячее» так и не прозвучали.

Можно сказать, что глава российского министерства иностранных дел, вот так буднично и мимоходом, разговаривая с журналистами, сделал США последнее предупреждение. Как мне кажется, ключевым фактором, спровоцировавшим данный шаг, стал теракт, приведший к смерти российского военного корреспондента Владлена Татарского.

На данном этапе глобального противостояния Москва не может позволить себе не отвечать на убийство своих самых деятельных сторонников. Кроме того, не остался без внимания российских властей и тот факт, что после того как российский истребитель Су-27 «уронил в море» американский разведывательный беспилотник MQ-9, американцы предпочли больше к границам России со стороны Черного моря беспилотники не посылать.

Дело в том, что еще со времен «дипломатии канонерок» западные страны привыкли, что когда какая-то страна мира ведет себя «неподобающим образом», к её берегам можно прислать канонерку, ну либо же авианосец. В ситуации с Россией роль «канонерки» играли экономические связи, перерубание которых должно было больно ударить по российской экономике.

Однако теперь Запад исчерпал все рычаги давления на Москву и единственное, что останавливает Россию от активных действий — это возможная реакция мирового сообщества. Однако слова Лаврова показали, что в следующий раз, когда под эгидой «атаки украинских спецслужб» Запад предпримет какой-нибудь шаг против Москвы, на него последует решительный ответ. Недаром же принадлежащее перу Бальзака крылатое выражение «à la guerre comme à la guerre» понимают без перевода в самых разных странах мира.

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