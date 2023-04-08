Самое главное - это чтобы потребители не дрались.

Когда спрос на углеводороды в Индии достиг небывало высокой отметки, как Россия, так и страны OPEC+ заявили о снижении добычи. Продиктовано это решение было отнюдь не стремлением поиздеваться над потребителями, а чередой банкротств западных банков, после которой трейдеры буквально-таки обрушили стоимость нефти бренда WTI.

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Решение ведущих мировых производителей можно назвать своевременным, поскольку с момента объявления о снижении добычи нефтяные котировки поползли вверх, вынудив Нью-Дели заявить о готовности платить по более высокому ценнику за российские энергоносители.

Однако сообщение о том, что Япония покупает российскую нефть выше установленного Западом «потолка цен» в 60 долларов за баррель буквально-таки привело индийских журналистов в состояние исступления.

Одно дело, соревноваться за российскую нефть с другим крупнейшим потребителем российской нефти — Китаем, но соревноваться с целым рядом крупных потребителей, которые вроде как и не потребляют российскую нефть — это уже совершенно другое дело.

В частности, журналисты крупного индийского издания Firstpost в ролике, который они подготовили для YouTube, начали задаваться вопросом, а что это вообще за союзники США такие, которые покупают российскую нефть выше «потолка цен». Мол, если Япония собиралась потреблять российскую нефть по высоким ценам, то зачем она в рамках G7 этот самый потолок устанавливала?

А тут еще и Пакистан, который индийские журналисты зачем-то назвали «союзником Украины», заявил о готовности начать закупку российских углеводородов по сниженным ценам уже в следующем месяце. Кстати, упомянутые в видео поставки пакистанского оружия на Украину в Исламабаде уже опровергли, но индийско-пакистанские отношения всегда были отдельным вопросом.





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В общем, негодование индийских журналистов можно понять. Только в Нью-Дели привыкли перерабатывать и потреблять недорогую российскую нефть, как за ней выстроилась целая очередь из стран, которые попутно заявляют о своей приверженности дяде Сэму и его звездно-полосатым ценностям. В общем, вывод в Нью-Дели сделали «неутешительный»: антироссийская коалиция трещит по швам прямо у всех на глазах.