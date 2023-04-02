Ну надо же как-то людям деньги отбить...

Хотя отечественные СМИ достаточно быстро заметили публикацию об F-35 в западном журнале AirForceTimes, почему-то никто из высказывающихся публично аналитиков не дал оценку тому, почему эта статья там появилась.

реклама

Вообще, СВО на Украине стала тяжелым ударом по американскому военно-промышленному комплексу, который любит получать астрономические гонорары за свою работу, но при этом даже не может обеспечить производство необходимого количества снарядов для боевых действий средней интенсивности на узкой линии боевого соприкосновения.

Судя по всему, сильнее всех досталось компании Lockheed Martin, которая привыкла получать куда денег больше, чем любой другой конкурент. Программу разработки гиперзвукового оружия этой компании уже фактически похоронили, дело осталось только за набившем всем оскомину истребителем F-35.

Давайте вспомним, что F-35 изначально подавался как ультимативный истребитель пятого поколения, который может оставаться незаметным, уничтожая своих противников в небе и на земле. И что же мы видим в статье AirForceTimes, подготовка которой не могла обойтись без финансового участия Lockheed Martin?

Что в первые дни проведения специальной военной операции Вашингтон использовал свой «чудо-истребитель» как обыкновенную систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления, при этом среди преимуществ этой системы называется способность истребителя нести на подвесах все необходимое для обслуживания самолета. Это все равно что рекламировать пулемет, заявляя, что будущему стрелку будет очень удобного на него кепку вешать.

В общем, где-то в высоких коридорах власти F-35 приговорили и, скорей всего, тестовые запуски в начале СВО в непосредственной близости от российской границы сыграли в этом приговоре важную роль.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

К примеру, отечественным СМИ понравилось то место, где один из пилотов F-35 рассказал о неспособности идентифицировать российский комплекс С-300, даже несмотря на наличие информации о его местонахождении. А смог ли российский «устаревший» комплекс при этом увидеть «невидимый» F-35, и где в это время были более современные комплексы С-400? Скорей всего, стояли выключенные, чтобы не давать противнику лишней информации, потому что С-300 прекрасно со своими задачами справлялись. В общем, стоимость у F-35 и E-7A Wedgetail, который является наиболее перспективным самолетом ДРЛОиУ стран НАТО, соизмерима, а выбор у Lockheed Martin все равно небольшой.