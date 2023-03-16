В своем недавнем интервью министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб заявил, что западные попытки искусственно ограничить цены на российские энергоносители ведут к нестабильности на рынке и смятению в головах инвесторов.
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Алжирский политик подчеркнул, что совместные решения, достигнутые в рамках переговорного формата OPEC+, позволяют поддерживать не только стабильный спрос на углеводороды, но и стабильные котировки на них, в то время как любые односторонние попытки диктата неизбежно приводят к дисбалансу спроса и предложения, который негативно влияет на весь рынок как таковой.
Алжир стал четвертой страной после Индии, Саудовской Аравии и России, которая публично выразила свое неудовлетворение попытками коллективного Запада диктовать производителям нефти свои условия в одностороннем порядке.
В этом контексте в ближайшие месяцы страны-участницы OPEC+, одной из которых является Алжир, скорей всего будут последовательно снижать добычу нефти, что вызовет неудовольствие коллективного Запада. Это может вызвать у последнего желание вновь прибегнуть к нерыночным механизмам для достижения своих целей, как он уже однажды сделал это с Россией.
Обрушение целого ряда американских банков, а также бедственное положение, в котором недавно оказался европейский банк Credit Suisse, просадили нефтяные котировки более чем на 7%. При этом главным инвестором в оказавшийся в тяжелом финансовом состоянии швейцарский банк является Саудовская Аравия, которая прямо заявила, что Credit Suisse она больше деньги не даст, ссылаясь на нормы саудовского законодательства.
В этом контексте страны Запада рискуют скоро оказаться в ситуации, которую прекрасно описывает моя любимая поговорка: «Бедняку как жениться, так и ночь коротка».
Дело в том, что слабость западной банковской системы давит на нефтяные котировки в тот момент, когда Китай начинает импортировать все больше и больше нефти и газа для нужд своей промышленности, которая пока лишь набирает обороты после отмены строгих эпидемиологических ограничений в КНР.
Снижение добычи странами OPEC+, которые после сообщений о рекордных нефтяных доходах Саудовской Аравии в 2022 году проявляют небывалое единодушие, будет лишь сильнее давить на и без того слабый банковский сектор Запада, в то время как большая часть поставляемой на рынок нефти будет уходить Индии и Китаю.