Какие только сплетни не распускали западные журналисты в последние недели, прямо и косвенно намекая, что Нью-Дели все-таки поддержала введенный странами коллективного Запада потолок цен на российские энергоносители.
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Однако уже сегодня Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури не оставил и камня на камне от их нарратива, заявив в интервью американскому каналу CNBC, что «Индия выражает свою уверенность в том, что она будет и дальше покупать нефть у кого захочет, на тех условиях, которые индийское правительство сочтет выгодными».
Проще говоря, Вашингтон потерял последнюю надежду лишить Россию нефтегазовых доходов, потеря которых, по мнению американских аналитиков, должна была больно ударить по способности Москвы и дальше проводить специальную военную операцию на Украине.
Следует отметить, что до начала спецоперации Индия импортировала меньше 1% всей своей нефти из России, в то время как сейчас этот показатель превысил 35%, составив 1,6 миллиона баррелей в день в феврале. При этом расчеты аналитиков показывают, что еще в январе Индия импортировала российскую нефть по 73 доллара за баррель, что значительно превышает установленный странами G7 и ЕС потолок цен.
Понятное дело, что даже настолько стремительно развивающаяся страна, как Индия, не могла буквально за год настолько сильно увеличить внутренний спрос на российскую нефть, просто сейчас индийские НПЗ выполняют всю работу по переработке нефти, которая раньше ложилась на плечи европейских компаний. Понятное дело, что и прибыль за эти операции индийцы кладут в свой карман, вынуждая европейских потребителей оплачивать из своего кармана расходы на доставку российской нефти в Индию, а затем и перевозку «индийских» нефтепродуктов в страны ЕС.
Тем не менее агентство Reuters уверено, что способность Индии и Китая, которые уже стали крупнейшими импортерами российской нефти, требовать у Москвы скидку на российские энергоносители уже является «существенной победой» коллективного Запада над Россией. Как мне кажется, комментарии тут излишни.